西甲｜哀兵返聯賽已無退路 馬體會主場強戰巴塞

西甲爭霸三頭馬車繼續纏鬥，周日深夜更會上演前列大戰馬德里體育會主場迎戰巴塞隆拿。剛在歐聯與宿敵皇家馬德里激鬥至互射12碼被淘汰的馬體會，回到聯賽已無退路，只有主攻求勝，保爭霸夢；撞正對手巴塞火力全開，一場入球大戰勢所難免。(球賽編號FB9011，3月17日04:00開賽)

馬體會周中在歐聯法定時間以1比0力克皇馬，加時雙方互無紀錄，最後射輸12碼，無緣入8強，士氣受挫。主帥施蒙尼(Simeone)賽後表示：「球迷會感到失望，但大家都明白球員們已傾盡所有。出局的過程讓人難以入眠，但球隊的演出是值得表揚。我們在周日還有個強大對手，巴塞隆拿肯定想我們要踢到加時，我們感到疲累，已拚盡去戰鬥，付出一切。」

球隊在歐聯出局，西盃打入4強首回合與巴塞打和4比4，前途未卜；回到聯賽，馬體會本輪前以27戰56分排名第3，落後「一哥」巴塞1分兼多踢1場，爭標落入下風，今場許勝不許敗，只有強攻是唯一出路。

基沙文伙艾華利斯攻堅

人腳方面，施蒙尼在上仗歐聯完場前收起前鋒基沙文(Griezmann)，此子今場將會如常擔正，續與歐聯射失12碼的「罪人」祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)合作掛帥；另一前鋒安祖哥利亞(Angel Correa)停賽影響則未算嚴重，大軍一樣可排強陣出戰爭勝。