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體育
2025-02-11 10:32:00

西甲｜基沙文以波衫換小球迷換Pokemon ETB2盒（有片）

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基沙文以波衫換馬體會小球迷換Pokemon ETB2盒。（資料圖片）

基沙文以波衫換馬體會小球迷換Pokemon ETB2盒。（資料圖片）

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好多球員踢完場波，習慣除件波衫，拋向球迷席送禮。最近法國籍馬德里體育會的前鋒基沙文（Antoine Griezmann）在西班牙盃擊敗基達菲後做法卻大不同，基沙文跨過圍欄衝向一個小球迷，先與對方擊掌，再送上球衣，然後對方好順手地將兩盒 Pokemon的Prismatic Evolutions精英訓練盒（ETB）送給基士文。根據《馬卡報》報道，其中一盒卡是給基沙文的隊友高基。

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著名Pokemon KOL Darizard在YouTube followers達14萬。 著名Pokemon KOL Darizard與兒子以兩盒Pokemon ETB，換取基沙文球衣。 著名Pokemon KOL Darizard成功換取基沙文球衣，兒子快樂不已。

Pokemon ETB值1000歐元

現年33歲的基沙文依然係大細路，好鍾意動漫，曾經去主題公園同Minions合照放上社交平台。唔知是否都鍾意睇《鋼之鍊金術師》，學識等價交換的道理？根據talksport，兩盒Pokemon ETB價錢總共為1,000歐元，加上誠意換來基沙文的「Match worn」球衣。

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原文刊登於 Yahoo 體育

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