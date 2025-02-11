西甲｜基沙文以波衫換小球迷換Pokemon ETB2盒（有片）

好多球員踢完場波，習慣除件波衫，拋向球迷席送禮。最近法國籍馬德里體育會的前鋒基沙文（Antoine Griezmann）在西班牙盃擊敗基達菲後做法卻大不同，基沙文跨過圍欄衝向一個小球迷，先與對方擊掌，再送上球衣，然後對方好順手地將兩盒 Pokemon的Prismatic Evolutions精英訓練盒（ETB）送給基士文。根據《馬卡報》報道，其中一盒卡是給基沙文的隊友高基。