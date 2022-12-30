西甲︱基沙文兩個助攻　馬體會贏波升第3

世界盃結束兩個星期，西甲亦在周四（29日）重開。上半季表現下滑的馬德里體育會，在基沙文（Antoine Griezmann）交出兩個助攻之下，以2:0擊敗榜尾的艾爾切。

賽前兩隊在球場默哀悼念剛離世的球王比利。而在世界盃期間，於法國中場擔起重要位置的基沙文，把其優異的表現帶回球會。在西甲的復賽，雖然半場未能攻破艾爾切的大門，但對手在上半場補時卻有干沙路華度（Gonzalu Verdu）因為拉跌入楔準備單刀的艾華路莫拉達（Alvaro Morata），被球證直接紅牌驅逐。但半場兩隊仍踢平0:0。