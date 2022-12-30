西甲︱基沙文兩個助攻　馬體會贏波升第3

世界盃結束兩個星期，西甲亦在周四（29日）重開。上半季表現下滑的馬德里體育會，在基沙文（Antoine Griezmann）交出兩個助攻之下，以2:0擊敗榜尾的艾爾切。
賽前兩隊在球場默哀悼念剛離世的球王比利。而在世界盃期間，於法國中場擔起重要位置的基沙文，把其優異的表現帶回球會。在西甲的復賽，雖然半場未能攻破艾爾切的大門，但對手在上半場補時卻有干沙路華度（Gonzalu Verdu）因為拉跌入楔準備單刀的艾華路莫拉達（Alvaro Morata），被球證直接紅牌驅逐。但半場兩隊仍踢平0:0。
兩隊共3人被逐
換邊後，馬體會多打一人的優勢，在不夠10分鐘就消失，馬里奧靴莫素（Mario Hermoso）53分鐘因一次魯莽的攔截，在3分鐘內領第2面黃牌被逐，雙方同樣要10人應戰。然而在56分鐘，基沙文接應傳中射門雖然被對手擋出，不過他在底線傳中，由盛傳被多支英超球會看中的葡萄牙國腳祖奧菲歷斯（Joao Felix）門前頂入，為馬體會打開紀錄。
到74分鐘，基沙文再一次傳予莫拉達入禁區，莫拉達右路扣過對手起腳，雖然艾爾切守將擋到射門，但卻笠過門將入網，令馬體會領先至2:0。而艾爾切在完場前再有杜明高斯昆拿（Domingos Quina）領第2面兼牌被逐，令比賽最終要9個打10個。而馬體會最後以2:0取勝後，以27分升上聯賽第3位。