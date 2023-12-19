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體育
2023-12-19 11:37:29

西甲｜基羅納三粒輕取艾拉維斯　再度重上榜首（附比賽精華）

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基羅納繼續在榜首領先。(基羅納X)

基羅納繼續在榜首領先。(基羅納X)

今季西甲的神奇球隊基羅納，繼續在聯賽榜首領先。球隊周一（18日）晚在主場，以3:0擊敗中下游的艾拉維斯，以2分再反超皇家馬德里領先榜首。只要球隊在周四（21日）聯賽擊敗貝迪斯，他們將可以西甲榜首進入新一年。

季前相信沒有人在意的這場比賽，不過基羅納今季意外成為榜首的故事，令他們得到關注。在主場迎戰艾拉維斯，基羅納初段已有機會，杜夫比克（Artem Dovbyk）接應隊友傳中僅僅頂斜。然而這位烏克蘭射手，在23分鐘還是找到了打破悶局的機會，基羅納禁區內的組織，恩古圖（Yan Couto）射門省到人又被門將托到，不過杜夫比克上前補一頭頂入，令基羅納取得領先。基斯迪恩波杜（Cristian Portu）在42分鐘再接應古圖的橫傳，禁區射入遠柱，令基羅納半場領先2:0。

換邊之後仍是基羅納先有機會，恩古圖在59分鐘搏得12碼，杜夫比克操刀射中間入網，這支加泰羅尼亞球隊拉開到3:0。基羅納之後有巴塞隆拿借將的柏保路托尼（Pablo Torre）左路推進，僅僅被門將擋出。之後艾拉維斯希望追回比數，不過魯賓杜亞迪（Ruben Duarte）遠射中楣，最終基羅納主場贏3:0。基羅納目前在聯賽領先皇馬2分，周四的聯賽只要擊敗貝迪斯，或是皇馬失分，球隊就有望成為西甲的半程冠軍。

基羅納3:0擊敗艾拉維斯。(艾拉維斯X) 基羅納3:0擊敗艾拉維斯。(艾拉維斯X) 基羅納3:0擊敗艾拉維斯。(艾拉維斯X) 基羅納3:0擊敗艾拉維斯。(艾拉維斯X)
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