西甲｜基羅納三粒輕取艾拉維斯　再度重上榜首（附比賽精華）

今季西甲的神奇球隊基羅納，繼續在聯賽榜首領先。球隊周一（18日）晚在主場，以3:0擊敗中下游的艾拉維斯，以2分再反超皇家馬德里領先榜首。只要球隊在周四（21日）聯賽擊敗貝迪斯，他們將可以西甲榜首進入新一年。

季前相信沒有人在意的這場比賽，不過基羅納今季意外成為榜首的故事，令他們得到關注。在主場迎戰艾拉維斯，基羅納初段已有機會，杜夫比克（Artem Dovbyk）接應隊友傳中僅僅頂斜。然而這位烏克蘭射手，在23分鐘還是找到了打破悶局的機會，基羅納禁區內的組織，恩古圖（Yan Couto）射門省到人又被門將托到，不過杜夫比克上前補一頭頂入，令基羅納取得領先。基斯迪恩波杜（Cristian Portu）在42分鐘再接應古圖的橫傳，禁區射入遠柱，令基羅納半場領先2:0。