西甲｜基羅納破巴塞隆拿再登榜首　格林納達比賽因球迷心臟病發延期（附比賽精華）

今季在西甲奇兵突出的基羅納，在西甲再次登上榜首領先。球隊作客去到巴塞隆拿奧林匹克體育場，球隊以4:2大勝主場的巴塞隆拿，並藉皇家馬德里在今周失分，聯賽重回榜首位置。
皇家馬德里在上周末（9日）的聯賽只能賽和貝迪斯，這成為基羅納重返榜首的機會。這支今季黑馬，在12分基羅納一次快速後擊迪漢哥夫（Viktor Tsyhankov）右路突破，再傳予遠柱的杜夫比克（Artem Dovbyk）射入，為客隊取得領先。利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）雖然在19分鐘接應角球為巴塞追平，但是基羅納在40分鐘再由米基爾古特雷斯（Miguel Gutierrez）把握無人看管的機會，在禁區頂勁射破網，半場領先2:1。
下半場主場的巴塞雖然極力希望扳平，不過久攻不下後，在80分鐘又失守，華利尼費南迪斯（Valery Fernandez）把握反擊機會，單刀為基羅納拉開3:1。雖然根度簡（Ilkay Gundogan）在補時轉身的抽射，為巴塞追回一球，但是史度安尼（Cristhian Stuani）在補時5分鐘近門撞入，為基羅納射成4:2。基羅納贏波後重上聯賽的榜首，與皇馬又拉開到2分，而巴塞以34分排聯賽的第4位。
協助尋找救援西蒙獲對手球迷讚揚
另外原定在周日舉行，格林納達對畢爾包的比賽，去到第17分鐘一名持季票入場的球迷出現突發心臟病，畢爾包門將的烏尼西蒙（Unai Simon）在比賽期間發現，並通知賽事職員，救援人員試圖為其進行心肺復甦，不過還是搶救無效。比賽因此而要延期至今日（11日），會以暫停時的第17分鐘開始，而當時畢爾包已領先1:0。而西蒙的協助，獲得主隊格林納達球迷的表揚，而格林納達對不治球迷表達哀悼。
🚨🚨 Nueva #repentinitis en la grada: se suspende el Granada - Athletic por el fallecimiento de un aficionado‼️— Repentinitis Climática (@climarepentino) December 10, 2023
💔 Parada cardíaca en Los Cármenes
🖐🏻🥅 Unai Simón pidió parar el partido
Lo de toda la vida, ir al campo y que muera el de al lado 🤔
Ahora nos fijamos más 😷🐑 pic.twitter.com/prpiBQnwRF