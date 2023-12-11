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體育
2023-12-11 12:36:45

西甲｜基羅納破巴塞隆拿再登榜首　格林納達比賽因球迷心臟病發延期（附比賽精華）

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基羅納球員賽後慶祝。(路透社)

基羅納球員賽後慶祝。(路透社)

今季在西甲奇兵突出的基羅納，在西甲再次登上榜首領先。球隊作客去到巴塞隆拿奧林匹克體育場，球隊以4:2大勝主場的巴塞隆拿，並藉皇家馬德里在今周失分，聯賽重回榜首位置。

皇家馬德里在上周末（9日）的聯賽只能賽和貝迪斯，這成為基羅納重返榜首的機會。這支今季黑馬，在12分基羅納一次快速後擊迪漢哥夫（Viktor Tsyhankov）右路突破，再傳予遠柱的杜夫比克（Artem Dovbyk）射入，為客隊取得領先。利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）雖然在19分鐘接應角球為巴塞追平，但是基羅納在40分鐘再由米基爾古特雷斯（Miguel Gutierrez）把握無人看管的機會，在禁區頂勁射破網，半場領先2:1。

 

古特雷斯為基羅納半場領先2:1。(路透社) 史度安尼補時為基羅納射成4:2。(路透社) 巴塞主場2:4不敵基羅納。(路透社) 巴塞主場2:4不敵基羅納。(路透社) 巴塞主場2:4不敵基羅納。(路透社) 巴塞主場2:4不敵基羅納。(路透社) 巴塞主場2:4不敵基羅納。(路透社)

下半場主場的巴塞雖然極力希望扳平，不過久攻不下後，在80分鐘又失守，華利尼費南迪斯（Valery Fernandez）把握反擊機會，單刀為基羅納拉開3:1。雖然根度簡（Ilkay Gundogan）在補時轉身的抽射，為巴塞追回一球，但是史度安尼（Cristhian Stuani）在補時5分鐘近門撞入，為基羅納射成4:2。基羅納贏波後重上聯賽的榜首，與皇馬又拉開到2分，而巴塞以34分排聯賽的第4位。

協助尋找救援西蒙獲對手球迷讚揚

另外原定在周日舉行，格林納達對畢爾包的比賽，去到第17分鐘一名持季票入場的球迷出現突發心臟病，畢爾包門將的烏尼西蒙（Unai Simon）在比賽期間發現，並通知賽事職員，救援人員試圖為其進行心肺復甦，不過還是搶救無效。比賽因此而要延期至今日（11日），會以暫停時的第17分鐘開始，而當時畢爾包已領先1:0。而西蒙的協助，獲得主隊格林納達球迷的表揚，而格林納達對不治球迷表達哀悼。

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格林納達的比賽因為有球迷突發心臟病而中斷。(網上圖片)

格林納達的比賽因為有球迷突發心臟病而中斷。(網上圖片)

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