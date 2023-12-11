西甲｜基羅納破巴塞隆拿再登榜首　格林納達比賽因球迷心臟病發延期（附比賽精華）

今季在西甲奇兵突出的基羅納，在西甲再次登上榜首領先。球隊作客去到巴塞隆拿奧林匹克體育場，球隊以4:2大勝主場的巴塞隆拿，並藉皇家馬德里在今周失分，聯賽重回榜首位置。

皇家馬德里在上周末（9日）的聯賽只能賽和貝迪斯，這成為基羅納重返榜首的機會。這支今季黑馬，在12分基羅納一次快速後擊迪漢哥夫（Viktor Tsyhankov）右路突破，再傳予遠柱的杜夫比克（Artem Dovbyk）射入，為客隊取得領先。利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）雖然在19分鐘接應角球為巴塞追平，但是基羅納在40分鐘再由米基爾古特雷斯（Miguel Gutierrez）把握無人看管的機會，在禁區頂勁射破網，半場領先2:1。