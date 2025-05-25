西甲｜(多圖)莫迪歷：不要因結束而哭泣 皇馬送別安帥魔笛

人要向前望，何妨是褪色的歐洲足球頂級班霸。今屆四大皆空的「銀河艦隊」皇家馬德里，在西甲煞科戰於主場班拿貝，以2比0擊敗皇家蘇斯達，以亞軍完成今屆賽事後；在主場送別名帥安察諾堤(Ancelotti)及中場名將莫迪歷(Modric)，場內一片離愁別緒。 兩度共6個年頭帶領皇馬，贏得15個重要錦標，戰功顯赫的安察諾堤，賽後熱淚盈眶向在場球迷講話：「此刻難以形容我的感受，執教這間球會是莫大榮譽，多謝會長佩雷斯(Perez)的信任，以及陪伴過我的球員，這些年的日子會永留我的記憶中。」

安帥感謝球員球迷 安帥並道出一段在皇馬的光輝日子：「我永不會忘記賓斯馬(Benzema)對巴黎日聖日耳門入3球，該比賽劃出一個時代；或者是洛迪高高斯(Rodrygo Goes)對曼城入2球，以及莫迪歷的助攻，每一天都是特別。」最後他感謝球員及球迷：「我有幸執教這班出類拔萃的球員，不只是他們的天分，而是他們敬業樂業及決心。球迷堅定不移的支持是這段故事的重要部分。」

球迷：你的榮耀是永恒 安帥離任後，據報即會接任巴西國家隊，至於效力13個球季的前金球獎得主、克羅地亞名將莫迪歷亦在同場向班拿貝球迷告別。他今場正選上陣至87分鐘被換出，球賽即時暫停；讓兩隊球員及他的家人列隊歡送，場內的巨型橫額寫上「多謝盧卡(莫迪歷)，你的榮耀是永恒」。 這位為皇馬曾六奪歐聯、四奪西甲的「傳奇」賽後說：「我不想來到的時刻終於到了，這是漫長的旅程，我多謝球會、會長、所有教練及隊友，以及期間幫助過我的人，打從心底裡說聲多謝。」前隊友卻奧斯(Kroos)亦在到場歡送莫迪歷，莫迪歷最後對全場說：「不要因結束而哭泣，要因它曾經出現而微笑。」 39歲的莫迪歷跟皇馬的關係未完，他仍會領軍出戰下月的世界冠軍球會盃，望為球季結束一整季的錦標荒。