西甲｜多場比賽球員棄戰15秒　抗議安排海外賽

西甲多場比賽出現球員開賽後停戰15秒抗議，原因是西班牙足球員協會（AFE）發起了行動來抗議西甲將維拉利爾對巴塞隆拿的比賽安排在美國舉行。

隨着周五（17日）奧維夕對愛斯賓奴的比賽發起抗議以來，包括巴塞隆拿對基羅納以及馬德里體育會對奧沙辛拿，邋有西維爾對馬略卡及維拉利爾對貝迪斯都有類似的抗議行動。球員在開賽的15秒拒絕追球等，以表達不滿，而電視台會將抗議時間的畫面轉向球場來避開暫停。由各支球隊隊長組合的AFE在聲明表示，有關抗議是「象徵式抗議」，以表達對賽會「缺乏透明度、對話及連貫性」。AFE方面，未有要求兩支海外對賽球會維拉利爾及巴塞隆拿球員參與抗議，不過球員仍有參與。