西甲︱奧巴美揚遭賊人入屋打劫　舉家即搬到五星級酒店

巴塞羅那在周日(28日)的聯賽大勝華拉杜列，不過前鋒的奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）就過得並不高興，並非其未有上陣，而是他在深夜返家後，遭賊人入屋行劫兼受傷。而他一家之後搬到5星級酒店暫住，但拒絕球隊協助聘請24小時保安。

西班牙傳媒報道，奧巴美揚在周一(29日)凌晨時份，在位於巴塞羅那南部的城鎮卡斯特爾德費爾斯的家，被賊人入屋行劫受傷。報道指，4名賊人入屋後有人以火器及鐵棒威脅奧巴美揚、其太太以及兩名小孩，而賊人之後在奧巴美揚打開夾萬後，盜走夾萬內的珠寶後逃去。報道指奧巴美揚的下巴被鐵棒所傷，其太太頭部亦被擊傷，不過據報二人沒有到醫院接受治療，避免繼續孩子受驚。

傳離隊而拒聘護衛

加泰羅尼亞的報章表示，巴塞方面已安排奧巴美揚一家搬到當地的5星級酒店，並安排他們接受心理治療。當地警方表示，懷疑劫匪來自當地的科索沃及阿爾巴尼亞人幫派，並懷疑他們在奧巴美揚隨隊到美國熱身賽時已看上他家中的財產。另外巴塞方面亦建議球員聘請私人護衛，不過由於有傳奧巴美揚將會回歸英超，因此未有接受。

巴塞的治安近期受到關注，因為球隊新加盟的射手利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）在早前已在巴塞的傍晚練習時，在球場外被盜走了價值5.9萬英鎊（約54.38萬港元）的手錶，據報當時賊人是打開利雲杜夫斯基坐駕的車門，偷走手錶，而當時該波蘭射手正為球迷簽名。而去年11月，巴塞的安素法迪（Ansu Fati）的家中亦被賊人行劫，偷走一些現金、手錶以及珠寶。