西甲｜安察洛堤又傳季尾離開皇家馬德里

西班牙的傳媒在周一（20日）指，皇家馬德里的主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti），會在今季尾後離開球隊。而其中一個有力的繼任人選，將是前皇馬中場的沙比阿朗素（Xabi Alonso）。 據西班牙電台「零微波」（Onda Cero）引述匿名人士指出，雖然安察洛堤與皇馬的合約到2026年中才屆滿，但是這位意大利教頭仍有意提早結束自己在皇馬的生涯，消息更指即使今季皇馬再贏錦標以及球會要求他完整履行合約。去季為皇馬第15次贏得歐聯及36次奪得西甲冠軍之後，早已傳他會接手巴西國家隊主帥的工作，但最終還是選擇留在皇馬。而電台指，「肥安」與皇馬關係仍然良好，只是他的去意已決。報道又指，65歲的安察洛堤有傳未打算退休，而是可能會接手一支國家隊的工作。

其中一個有傳會接手，將是目前利華古遜主帥的沙比阿朗素。去季協助利華古遜贏得德甲冠軍，沙比阿朗素已獲得兩支前球會利物浦及皇馬的垂青作為球會的候任主帥，然而沙比季初拒絕了紅軍邀請，故利物浦找來史洛治（Arne Slot）接替高普（Jurgen Klopp）。對於安察洛堤的接任，沙比回應媒體表示：「我不能說甚麼，我們目前在季中，而且所有球伯都有重大的目標。」 對於與皇馬的關係，他表示：「雖然已過了多年，時光消逝，但感情仍然不變。那關係是難忘的，我很欣賞這種牢固的聯繫。作為球員這是很美好的舞台，那是非常緊張的年代。我們很難去贏得我們想要的東西，但在達成目標後是非常值得懷念的。」他又表示，有關傳聞對自己沒影響，而自己仍專注帶領利華古遜出戰歐聯。

多蒙特傳將炒教練 另外德甲方面，有傳多蒙特在日內宣布辭退主帥的紐尼沙軒（Nuri Sahin），而其中一個接任人選，可能是去年底被曼聯辭去的荷蘭教頭滕哈格（Erik ten Hag）。多蒙特在上周五（17日）的聯賽不敵法蘭克福之後，球隊目前在德甲僅排第7，令紐尼沙軒的壓力大增。而除了滕哈格之外，德國國家隊的助教，前拜仁慕尼黑前鋒的辛度華拿（Sandro Wagner），以及史特加的漢尼斯（Sebastian Hoeness）都是其他人選。