西甲｜安察洛堤承認在皇家馬德里日子隨時完結：可能明天離任

皇馬在歐聯衛冕失敗後，領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti）坦言，自己在球會的未來尚未明朗。
安察洛堤自從重返皇馬執教後，在過去3季中，兩度帶領球隊贏得西甲及歐聯雙冠，但今季他們暫時在聯賽落後榜首巴塞隆拿4分，很大機會「雙冠」變「雙失」。
據《獨立報》報道，安察洛堤或將在季末提前離任（儘管合約原定至2025年），以便接掌巴西國家隊，為2026年世界盃備戰。
不過安察洛堤在賽後強調，自己去留尚未決定，但也承認如此失望的出局，加速結束其皇馬執教生涯：「或許是今年、或許是合約到期的明年。」
「可能是明天，也可能是一年後、十年後，但我都會感激皇家馬德里。我們過去幾季做得非常好，但今年我們遭遇不少艱難。事情沒如預期發展，但這在運動世界是常態，因為世上沒有不敗之師。」
安察洛堤也坦承阿仙奴表現更好：「阿仙奴比我們更強，」他說道，「我們已盡力，或許那次被推翻的12碼是一個轉捩點，那可能會改變比賽走勢。」
「但阿仙奴防守做得非常好，我們很難找到空間。雖然今場我們的比賽強度比平時好，但這仍然不夠。」
如果肥安真的離隊，勢必掀起教練音樂椅遊戲，最快傳出音樂的地方，很可能是藥廠。
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