西甲｜安察洛堤承認在皇家馬德里日子隨時完結：可能明天離任

皇馬在歐聯衛冕失敗後，領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti）坦言，自己在球會的未來尚未明朗。

安察洛堤自從重返皇馬執教後，在過去3季中，兩度帶領球隊贏得西甲及歐聯雙冠，但今季他們暫時在聯賽落後榜首巴塞隆拿4分，很大機會「雙冠」變「雙失」。

據《獨立報》報道，安察洛堤或將在季末提前離任（儘管合約原定至2025年），以便接掌巴西國家隊，為2026年世界盃備戰。

不過安察洛堤在賽後強調，自己去留尚未決定，但也承認如此失望的出局，加速結束其皇馬執教生涯：「或許是今年、或許是合約到期的明年。」