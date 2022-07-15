西甲｜安察洛堤指皇馬「最已陣」 強調今夏不再增兵

西甲班霸皇家馬德里今個夏季轉會窗已經簽入中場曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）及後衛魯迪格（Antonio Rüdiger），主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）說球隊已經完成組軍，不需要再買任何球員，以現有陣容已經足夠應付各路戰線。



在基利安麥巴比拒絕加盟之後，皇馬只是簽入曹亞文尼及魯迪格，前鋒位置未有加人。不過，安察洛堤指現有人腳已經足夠應付：「我要告訴大家，皇馬今季不會簽人了，以現有球員已經足夠。」



對於外界有揣測球隊翼鋒夏薩特（Eden Hazard）會被賣走，惟安察洛堤只回應稱會考慮安排夏薩特改踢「偽九號」，他表示：「前鋒位置，賓施馬是首選，但季中我們要放人去踢世界盃決賽周。在此情況下，夏薩特也可以客串踢前鋒。」

對於7月24日在拉斯維加斯與巴塞的友誼賽，安察洛堤認為對陣巴塞隆拿從來都不是一場友誼賽，「現在面對他們可能是好事。我們都想贏得比賽，而且給出精彩的表現。」

安察洛堤亦希望，球隊在贏得西甲冠軍及歐聯冠軍後，亦能繼續保持水平，「奪冠給了我很多快樂，我想要的是保持這種快樂的時刻。我們希望重覆上季的工作，要讓新球員適應我們的理念。我們有餘力、信心和認知來改善我們所做的事情。」