西甲｜將帥季後走人 皇蘇低迷難贏切爾達

季尾西甲在本周中仍開快車，爭逐歐戰席位仍然激烈；近期火力大盛的切爾達，今夜將作客士氣低落，主帥、主將季後走人的皇家蘇斯達，預料客軍有機可乘，今場有力坐和望贏。(球賽編號FB1733，5月14日02:00開賽)
皇蘇早前接連在歐霸及西盃，分別被曼聯及皇家馬德里出局，士氣及戰力大損，拖累至近5場聯賽只得2分跌至12位，連續六屆出戰歐洲賽的機會大打挫扣。自2018年起接皇蘇的主帥艾拉古素早前宣布季後離隊，原因是無法達到自己定下的水平，皇蘇對上五季皆能躋身西甲前六名。
蘇比文迪料投阿仙奴
主帥準備離隊，隊中的西班牙國腳中場蘇比文迪，亦被勁傳今夏將會轉投英超二哥阿仙奴；球隊前途茫茫，完全反映上仗西甲作客馬德里體育會一戰上。該仗上半場30分鐘已失4球，最終反撲無力，平季內作客巴塞輸0比4的該隊最大敗仗。再者，皇蘇計近4場聯賽主場只2比1贏包尾華拉度列，其餘3戰合共只得1分0入球，今夜硬撼切爾達，反彈似未是時候。
切爾達爭歐霸盼3分
切爾達上仗3比2氣走西維爾，近4場聯賽勝負梅花間竹；但其實只是作客3比4負巴塞隆拿及2比3不敵皇馬，期間共入11球，火力十足，目前已升上第7位，誓要保住來屆參戰歐霸入場券。
雖然後防重心馬高斯阿朗素上仗聯賽領紅牌被逐，今場停賽，其位置將由沙治奧卡列拿頂上擔正。最重要是老將射手保查艾利斯亞斯同場後備登場，射入關鍵入球，個人近4場聯賽入5球；今場或復任正選，球隊火力再增，有力「打落水狗」，報回首循環輸0比1的敗辱。
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