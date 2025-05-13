西甲｜將帥季後走人 皇蘇低迷難贏切爾達

季尾西甲在本周中仍開快車，爭逐歐戰席位仍然激烈；近期火力大盛的切爾達，今夜將作客士氣低落，主帥、主將季後走人的皇家蘇斯達，預料客軍有機可乘，今場有力坐和望贏。(球賽編號FB1733，5月14日02:00開賽)

皇蘇早前接連在歐霸及西盃，分別被曼聯及皇家馬德里出局，士氣及戰力大損，拖累至近5場聯賽只得2分跌至12位，連續六屆出戰歐洲賽的機會大打挫扣。自2018年起接皇蘇的主帥艾拉古素早前宣布季後離隊，原因是無法達到自己定下的水平，皇蘇對上五季皆能躋身西甲前六名。