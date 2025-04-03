西甲｜對手3主將停賽「洗底」 皇馬有力炒華倫

西甲爭霸進入最後直路，已由三頭馬車變成二龍爭珠格局。目前在聯賽榜落後「一哥」巴塞隆拿3分的皇家馬德里，周六晚先在主場迎戰下游的華倫西亞；在客隊3大主力「洗牌」今場停賽，鬥心可疑，「銀河艦隊」不難輕鬆拿下3分。(4月5日22:15開賽)

皇馬剛於西班牙盃4強次回合激鬥皇家蘇斯達120分鐘，最後驚險打和4比4，兩回合計贏5比4晉級，勇闖決賽。「銀河艦隊」仍為三冠努力，除歐聯與西盃在奮戰中，於西甲也與宿敵巴塞直面對決。考慮到皇馬本輪聯賽搶先登場，如能順利贏波，將可對較後時間出場的巴塞隆拿施加一定壓力。

當然，皇馬剛在西盃激鬥對手，對球員體力帶來重大考驗，可幸主帥安察洛堤早有後着；主力射手基利安麥巴比僅在下半場中段被派上陣，今場將會重返正選。這位法國球星今季聯賽已入22球，正全力爭逐神射手獎，狀態與決心同樣十足。此外，老將中場莫迪歷及防線重心魯迪格都是在同場尾段披甲登場，今場亦會回歸正選，續在地頭出擊，贏面壓一。

對手華倫西亞近況亦佳，連同剛戰以1比0小勝馬略卡，近4場聯賽2勝2和。不過，「蝙蝠兵團」目前在聯賽僅排15位，只較護級安全線多4分，仍要積極搶分護級。主帥哥比蘭深明今戰作客班拿貝搶分艱難，疑似下令3大主力包括後衛科基亞、中場荷西加耶及中場路爾斯干沙利斯，在上仗聯賽齊齊攞牌；如今3人同樣累積黃牌夠數停賽，可以專心在往後的生死戰搏殺，這也完全反映華倫在今場鬥志有疑點，似是無謂硬撼強敵，今場只望輸少當贏。

巴塞誓取貝迪斯

至於巴塞隆拿則在本周六尾場迎戰貝迪斯。「地上最強」挾聯賽9連勝出戰，更有主力前鋒拉芬夏比洛尼復出；而貝迪斯正值聯賽6連勝，雖有主力攻中艾斯高停賽，但巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯卻是越戰越強。今場兩支進攻型球隊交手「駁火」，先捧「入球」大。(4月6日03:00開賽)

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