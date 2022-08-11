西甲︱巴塞倘未能為新兵註冊　基斯爾基斯甸臣將再免費離隊

西甲豪門巴塞羅那今夏的轉會操作，隨時變成鬧劇收場。在目前7位新兵未能註冊之下，其中兩名自由身加盟的球員基斯爾（Franck Kessie）及基斯甸臣（Andreas Christensen），倘若在周末的西甲揭幕戰前仍未能註冊，將可啟動條款再以自由身離隊。

體育媒體ESPN報道，基斯爾與基臣甸臣因為在今夏分別從AC米蘭及車路士免費來投，因此按合約條款，若二人在對華歷簡奴的賽前都未能在西甲完成註冊，就可與巴塞羅那即時解約。

或要求老將減薪

巴塞今夏豪擲1.5億歐元（約15.69億港元）收購包括利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）、拉芬夏比洛尼（Raphinha）及祖利斯古迪（Jules Kounde）加盟，可是這3位新兵連同基斯爾及基臣甸臣，以及續約的奧士文尼迪比尼（Ousmane Dembele）與沙治奧羅拔圖（Sergi Roberto）都未能在西甲註冊，據報巴塞雖然正在作出第4次的槓桿操作以騰空薪酬空間，以完成新兵註冊。而有指巴塞亦除了再出售球會的商業項目Barca Studios的24.5%股權之外，亦與包括布斯基斯（Sergio Busquets）及碧基（Gerard Pique）在內的老將尋求減薪。

至於一直拒絕轉會同時拒絕減薪的荷蘭中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），其經理人已抵達巴塞羅那，準備與球會進行談判。