西甲︱巴塞傳以律師信威脅迪莊　指控合約違規迫減薪或轉會

距離西甲開鑼只有數日，巴塞羅那若希望隊中的新兵能在對華歷簡奴的比賽亮相，餘下時間就要空出薪酬上限的空間，方可為隊中新兵註冊。而其中一個關鍵是荷蘭中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）的去向，巴塞開出的要求是迪莊減薪或轉會，可是迪莊一直拒絕兩個選項，而據報巴塞因此更出「絕」招，竟以律師信指有證據證明迪莊的續約不合規，反警告會法律追究迪莊。

外國傳媒報道，西甲的巴塞羅那在7月向迪莊發律師信，指球會有證據指他在2020年續約違規，並指迪莊只有重新簽一份減薪的合約或離隊。據報有關的律師信是在巴塞與曼聯達成轉會協議時發出，估計就是巴塞對迪莊的施壓。而報道指，巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）與領隊沙維（Xavi Hernandez）皆傾向迪莊選擇減薪。

仍有多個球員疑合約存問題

有指巴塞仍繼續向迪莊施壓。而報道又提到，巴塞的現任董事會相信，包括門將達史特根（Marc-Andre ter Stegen）、後衛碧基（Gerard Pique）及基文迪朗格勒（Clement Lenglet）的合約皆存在問題，球會仍可能會對他們提出同樣行動。

拿樸達在球會友賽普馬斯後曾表示，預計在本月底轉會窗關閉前還有多個球員出入，其中一個可能會是車路士的馬高斯阿朗素（Marcos Alonso）。