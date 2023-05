西甲｜巴塞勝利巡遊 8萬球迷同慶奪冠

巴塞隆拿男、女子足球隊,周一各自坐上開篷巴士,在加泰隆尼亞首府的市中心,進行勝利巡遊;估計沿途約有8萬群眾夾道歡呼,場面熱鬧。兩隊聯賽冠軍球隊,當地周一黃昏時分,由魯營球場乘兩架巴士出發往,市內巡遊至該市地標凱旋門(Arc de Triomf)。男隊穿上印有「西甲是我們,未來亦然」(La Liga is ours. The future too.)的T恤;女隊則印上「我們一起比賽,一起贏波。」(We play together, we win together.)

一眾冠軍戰將不時揮動頸巾,與街道兩旁球迷慶祝近3季以來首個西甲冠軍。今屆加盟巴塞的波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基,暫以21球領先射手榜,他在歷時3小時慶祝活動中,興奮得不時大演舞技,守將朗奴阿拿奧祖則手持烏拉圭國旗慶祝並說:「我從未有過這種的經歷,希望未來可享受更多。」執教18個月便助球會由當時排名第9,重拾班霸本色兼奪冠的教練兼球會名宿沙維,在巴士上手持啤酒,不時跟擁躉揮手及振臂致意。季尾結束在巴塞18年比賽生涯的隊長布斯基斯說:「我知道這是最後一次,我好享受,非常特別。」球會亦會在季後於魯營,為他舉行一次盛大的告別派對。

這是巴塞男隊第27個聯賽錦標,而女隊同樣在尚餘4輪比賽提早第8度封后,更會於下月的歐聯決賽鬥德國禾夫斯堡爭標,今季成績勝過男隊。