西甲︱巴塞國家打吡第100勝　基斯爾補時建功2:1挫皇馬

西甲在周日（19日）上演國家打吡，主場的巴塞隆拿在下半場補時，憑基斯爾（Franck Kessie）門前撞入建功，以2:1反勝皇家馬德里，在聯賽拉開至12分，同時亦是巴塞在國家打吡的第100場有競爭性的比賽中獲勝，但仍比101勝的皇馬少1場。

賽前雙方聯賽已有9分距離，不過巴塞在首循環的對賽曾輸1:3。在今次於魯營球場的對壘，巴塞又是先落後的一方，雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的傳中，被巴塞守將的朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）頭槌改變方向，頂入自己龍門，令球隊開賽9分鐘已經落後。不過，主隊的巴塞在完半場取得追和的機會，沙治奧羅拔圖（Sergi Roberto）禁區內把握對手未及解圍，在完半場前為巴塞追平1:1。