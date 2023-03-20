熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
體育
2023-03-20 11:53:04

西甲︱巴塞國家打吡第100勝　基斯爾補時建功2:1挫皇馬

分享：
基斯爾補時建功為巴塞取得國家打吡第100勝。(路透社)

基斯爾補時建功為巴塞取得國家打吡第100勝。(路透社)

西甲在周日（19日）上演國家打吡，主場的巴塞隆拿在下半場補時，憑基斯爾（Franck Kessie）門前撞入建功，以2:1反勝皇家馬德里，在聯賽拉開至12分，同時亦是巴塞在國家打吡的第100場有競爭性的比賽中獲勝，但仍比101勝的皇馬少1場。

賽前雙方聯賽已有9分距離，不過巴塞在首循環的對賽曾輸1:3。在今次於魯營球場的對壘，巴塞又是先落後的一方，雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的傳中，被巴塞守將的朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）頭槌改變方向，頂入自己龍門，令球隊開賽9分鐘已經落後。不過，主隊的巴塞在完半場取得追和的機會，沙治奧羅拔圖（Sergi Roberto）禁區內把握對手未及解圍，在完半場前為巴塞追平1:1。

雲尼斯奧斯祖利亞的傳中令阿拿奧祖擺烏龍。(路透社) 沙治奧羅拔圖半場前為巴塞追平。(路透社) 巴塞在國家打吡主場擊敗皇馬。(路透社)

聯賽拉開12分差距

換邊後雙方都有入球機會，皇馬在81分鐘，有馬高阿辛斯奧射入，以為可以為皇馬再度取勝，不過球證經VAR後，認為阿辛斯奧的肩膀處於越位，因此入球無效。相後，巴塞在補時的2分鐘，由基斯爾門前把握到機會撞入，最終以2:1擊敗皇馬。巴塞贏波後，在榜首與皇馬已經有12分的差距，雖然仍有12場聯賽，但要追趕卻並不容易。

 

為巴塞追平的沙治奧羅拔圖賽後表示：「永遠不能夠說聯賽已經結束，不過我們現在有12分在手，對他們來說是很困難。這一切將由我們領導，這是最重要的事。我很高興能以入球幫到球隊。」

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受