西甲︱巴塞國家打吡第100勝　基斯爾補時建功2:1挫皇馬

西甲在周日（19日）上演國家打吡，主場的巴塞隆拿在下半場補時，憑基斯爾（Franck Kessie）門前撞入建功，以2:1反勝皇家馬德里，在聯賽拉開至12分，同時亦是巴塞在國家打吡的第100場有競爭性的比賽中獲勝，但仍比101勝的皇馬少1場。
賽前雙方聯賽已有9分距離，不過巴塞在首循環的對賽曾輸1:3。在今次於魯營球場的對壘，巴塞又是先落後的一方，雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的傳中，被巴塞守將的朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）頭槌改變方向，頂入自己龍門，令球隊開賽9分鐘已經落後。不過，主隊的巴塞在完半場取得追和的機會，沙治奧羅拔圖（Sergi Roberto）禁區內把握對手未及解圍，在完半場前為巴塞追平1:1。
聯賽拉開12分差距
換邊後雙方都有入球機會，皇馬在81分鐘，有馬高阿辛斯奧射入，以為可以為皇馬再度取勝，不過球證經VAR後，認為阿辛斯奧的肩膀處於越位，因此入球無效。相後，巴塞在補時的2分鐘，由基斯爾門前把握到機會撞入，最終以2:1擊敗皇馬。巴塞贏波後，在榜首與皇馬已經有12分的差距，雖然仍有12場聯賽，但要追趕卻並不容易。
為巴塞追平的沙治奧羅拔圖賽後表示：「永遠不能夠說聯賽已經結束，不過我們現在有12分在手，對他們來說是很困難。這一切將由我們領導，這是最重要的事。我很高興能以入球幫到球隊。」