西甲｜巴塞大捷3連勝 沙維收貨

西甲班霸雙雄繼續發威，皇家馬德里與巴塞隆拿剛戰雙雙報捷，其中誓重奪「地上最強」稱號的巴塞作客西維爾，在比賽初段一度陷苦戰，最終在打開缺口後控制戰局，大勝3球，取得3連勝；以4戰10分繼續向4戰全勝的榜首皇馬施壓。
憑拉芬夏比洛尼(Raphinha)、羅拔利雲度夫斯基(Lewandowski)及艾利加西亞(García)各建一功，巴塞大炒西維爾3蛋。賽後，主帥沙維表示：「我們初段表現不好，但之後我們嘗試在防線開始策動反擊，取得這麼多入球取勝，是場好演出，能夠作客西維爾大勝3球實是個好徵兆。」沙維更點名讚賞部分球員：「柏迪與加維合作得很好，這是一場體力化對決，中場與翼鋒球員都必須努力作戰。我很欣賞奧士文尼迪比利的演出，他也參與防務；就連羅拔利雲度夫斯基也一樣，大家都在互相幫忙。」巴塞近3場共攻入10球之多，火力全面爆發。
皇馬開季4連捷
另邊廂，皇馬則以2比1力克貝迪斯，今季仍保持全勝。主帥安察洛堤認為能夠打敗貝迪斯絕非易事。對於記者質疑射手賓施馬(Benzema)表現平平，是否因陣內欠缺足夠級數球員替補，令該法國射手出現疲態。「肥安」回應：「這並非事實，我們有馬里安奴、夏薩特、洛迪高高斯與馬高阿辛斯奧都可出任這位置。真相是我們現在要每3日一戰，也許之後確要讓他在部分賽事輪換休息。今天他處理臨門一腳確實欠決斷，但這與體能問題無關。」