西甲｜巴塞大捷3連勝 沙維收貨

西甲班霸雙雄繼續發威，皇家馬德里與巴塞隆拿剛戰雙雙報捷，其中誓重奪「地上最強」稱號的巴塞作客西維爾，在比賽初段一度陷苦戰，最終在打開缺口後控制戰局，大勝3球，取得3連勝；以4戰10分繼續向4戰全勝的榜首皇馬施壓。

憑拉芬夏比洛尼(Raphinha)、羅拔利雲度夫斯基(Lewandowski)及艾利加西亞(García)各建一功，巴塞大炒西維爾3蛋。賽後，主帥沙維表示：「我們初段表現不好，但之後我們嘗試在防線開始策動反擊，取得這麼多入球取勝，是場好演出，能夠作客西維爾大勝3球實是個好徵兆。」沙維更點名讚賞部分球員：「柏迪與加維合作得很好，這是一場體力化對決，中場與翼鋒球員都必須努力作戰。我很欣賞奧士文尼迪比利的演出，他也參與防務；就連羅拔利雲度夫斯基也一樣，大家都在互相幫忙。」巴塞近3場共攻入10球之多，火力全面爆發。