西甲︱巴塞奪冠後連輸兩場　雲尼斯奧斯事件華西被罰關部份看台

西甲聯賽冠軍雖然已經塵埃落定，而巴塞隆拿在餘下的「例行公事」也確實在例行地進行。球隊在周二（23日）晚作客華拉杜列的比賽，再以1:3不敵對手，聯賽已錄兩連敗。西甲賽會就皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）報稱被種族歧視事件，向華倫西亞作出處分，球隊除了被罰款之外，亦要關閉部份看台5場。

因為雲尼斯奧斯的事件，周二的比賽球員都拉起橫額表示反對種族歧視。而在巴塞的比賽，巴塞的巴西國腳拉芬夏比洛尼（Raphinha）亦有穿上支持國家隊隊友雲尼斯奧斯的內衣。在巴塞作客華拉杜列，守將的安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）開賽不過1分多鐘就將對手的傳中球頂入自己龍門，為主隊打開紀錄。在22分鐘，巴塞再輸一個12碼，基利拉連（Cyle Larin）為華拉度列射成2:0，半場主隊亦以這比數領先。