西甲︱巴塞奪冠後連輸兩場　雲尼斯奧斯事件華西被罰關部份看台

西甲聯賽冠軍雖然已經塵埃落定，而巴塞隆拿在餘下的「例行公事」也確實在例行地進行。球隊在周二（23日）晚作客華拉杜列的比賽，再以1:3不敵對手，聯賽已錄兩連敗。西甲賽會就皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）報稱被種族歧視事件，向華倫西亞作出處分，球隊除了被罰款之外，亦要關閉部份看台5場。
因為雲尼斯奧斯的事件，周二的比賽球員都拉起橫額表示反對種族歧視。而在巴塞的比賽，巴塞的巴西國腳拉芬夏比洛尼（Raphinha）亦有穿上支持國家隊隊友雲尼斯奧斯的內衣。在巴塞作客華拉杜列，守將的安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）開賽不過1分多鐘就將對手的傳中球頂入自己龍門，為主隊打開紀錄。在22分鐘，巴塞再輸一個12碼，基利拉連（Cyle Larin）為華拉度列射成2:0，半場主隊亦以這比數領先。
皇蘇1球贏艾美利亞
換邊之後巴塞未見起色之際，更在73分鐘再失一球，干沙路柏達（Gonzalo Plata）為華拉杜列射入今場的第3球，雖然利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski），在84分鐘扭過門將後射入為巴塞破蛋，但這支冠軍球隊仍錄得聯賽兩連敗。華拉杜列贏波之後，暫時以38分，排聯賽第17位，比降班區的基達菲多3分，但多打一場。而同日另一場比賽，皇家蘇斯違憑日本國腳的久保建英一箭定江山，以1:0擊敗艾美利亞，保持聯賽第4爭取明年歐聯資格的位置。
另外就皇馬前鋒雲尼斯奧斯在周日的指控，西班牙警方再拘捕多3人，涉嫌在周日於華倫西亞主場馬斯泰拿球場向雲尼斯奧斯做出歧視行為，而華倫西亞亦被西甲罰款4.5萬歐元（約38t萬港元），同時球隊未來5場主場比賽，需要關閉南看台。球隊有10日的時間作出上訴。