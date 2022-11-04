西甲︱巴塞守將碧基宣布退役　本周末對艾美利亞作告別戰

35歲的巴塞隆拿守將碧基（Gerard Pique），在社交媒體發放影片，宣布會在本周後退役，在周末對艾美利亞的主場賽事，會是他的告別戰。傳媒估計碧基在季中退役，可能與球隊的財政狀況有關。

碧基透過社交媒體發放影片，向球迷表達退役的意向。他表示：「我一直說，在巴塞之後不會再效力其他球會，就是這樣。」在巴塞青年軍出身的碧基，曾加盟英超的曼聯4個球季，並贏得過英超及歐聯冠軍，之後重返巴塞至今。在巴塞上陣超過600場，贏得30個錦標，包括8次西甲及3個歐聯冠軍。而碧基在2018年已退出國際賽，並為西班牙上陣過102次，贏得2010年的世界盃以及2012年的歐洲國家盃冠軍。

碧基表示：「足球給了我一切，巴塞給了我一切，你們也給了我所有。那個孩子（碧基）的夢想成真了，而我想告訴你們，我決定現在是時候結束這個旅程。」

疑與巴塞歐聯出局有關

現役球員鮮有在季中引退，因此傳媒懷疑與巴塞的財困有關。在西甲的開支限制之下，球會的財政要符合條件，就必須控制開支，當中包括球員的薪金，而為了在今夏增兵，巴塞要求過多位球員減薪續約，當中碧基是其中一位。而在巴塞今季在歐聯分組再次未能晉級後，將面對巨額的損失，故可能碧基提前退役以減輕巴塞的開支。

有西班牙的球評指出，碧基的薪金本身就很高，然而他目前就只不過是巴塞的第5中堅選擇，而他曾表示過在自己未能為巴塞付出更多後就會退役，因此這成了時機。