西甲｜巴塞強勢征基羅納

剛在西班牙盃半準決賽，1球氣走皇家蘇斯達的巴塞隆拿，踏入2023年展強勢。該西甲「一哥」行色匆匆，香港時間明晚又要作客中游分子基羅納，望爭今年西甲3連勝，在分數上拋開稍後在前列大戰出場的皇家馬德里。
巴塞剛戰藉皇蘇上半場尾段開始少打一個，加上前鋒奧士文尼迪比利下半場射入「靚波」奠勝，1比0淘汰對手，打入4強，作為教練沙維周三(25日)生日的最佳賀禮。球隊踏入新一年順風順水，連同在沙特阿拉伯打敗皇馬，捧走西超盃，已7戰不敗，並在聯賽有3分優勢，只要明晚擊敗基羅納，便可先拋甩周日深夜迎戰「三哥」皇蘇的皇馬6分。
球隊連同上仗聯賽打敗基達菲，已連續2戰勝1比0，「壽星仔」沙維剛戰賽後說：「賽事末段變得複雜，我們經常要靠門將達史特根或守將解困，所以要懂得及學習如何終結球賽，否則自招其辱，這是我賽後唯一負面情緒。」今場鬥基羅納，兩大前鋒包括上仗踢足的羅拔利雲度夫斯基，以及費倫托利斯仍要在聯賽停賽，令安素法迪有望升正，跟奧士文尼迪比利及加維組三叉戟。中堅安達斯基斯坦臣近期搶得正選，主帥沙維近日受訪時亦大讚其表現。
基羅納上仗敗走維拉利爾，錄得近8場聯賽首敗，球隊主場硬淨，近5場西甲2勝3和，暫成今屆最強的升班馬，前線由南美兵、老臣子史杜安尼或借用的卡斯迪蘭奴斯出任單箭頭，均有不俗入球能力，且看能否在地頭攻破表現穩固的巴塞大門。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)