西甲｜巴塞強勢征基羅納

剛在西班牙盃半準決賽，1球氣走皇家蘇斯達的巴塞隆拿，踏入2023年展強勢。該西甲「一哥」行色匆匆，香港時間明晚又要作客中游分子基羅納，望爭今年西甲3連勝，在分數上拋開稍後在前列大戰出場的皇家馬德里。

巴塞剛戰藉皇蘇上半場尾段開始少打一個，加上前鋒奧士文尼迪比利下半場射入「靚波」奠勝，1比0淘汰對手，打入4強，作為教練沙維周三(25日)生日的最佳賀禮。球隊踏入新一年順風順水，連同在沙特阿拉伯打敗皇馬，捧走西超盃，已7戰不敗，並在聯賽有3分優勢，只要明晚擊敗基羅納，便可先拋甩周日深夜迎戰「三哥」皇蘇的皇馬6分。

