西甲｜巴塞揭幕戰與基達菲互無紀錄　米列迪奧再傷皇馬開季再損兵（附比賽精華）

衞冕西甲的巴塞隆拿，在周日（13日）的聯賽揭幕戰就先吃基達菲一記悶棍。在拉芬夏比洛尼（Raphinha）上半場被逐之下，球隊只能與對手踢平0:0。而最大競爭對手的皇家馬德里，雖然在上周末的比賽取得「開門紅」，但守將的艾達米列迪奧（Eder Militao）十字韌帶受傷，與門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）將同樣要長期亡養傷。

上季基達菲主場曾守和巴塞，今季這支西甲的中堅隊伍，當然想重複多次。巴塞今仗雖然有根度簡（Ilkay Gundogan）成功註冊上陣，然而球隊作客基達菲還是無從入手，更在42分鐘，拉芬夏出手打向對手，球證翻看VAR後，以紅牌將他驅逐，巴塞隨即要少打一人。換邊之後基達菲在57分鐘，又有謝美馬達（Jaime Mata）領第2面黃牌被逐，雙方同樣10人應戰，然而巴塞隆拿還是無法撕破對手的防線，最終以0:0賽和，開季首仗即失分。