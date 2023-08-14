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體育
2023-08-14 11:59:29

西甲｜巴塞揭幕戰與基達菲互無紀錄　米列迪奧再傷皇馬開季再損兵（附比賽精華）

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拉芬夏上半場被逐令巴塞一度少打一人。(路透社)

拉芬夏上半場被逐令巴塞一度少打一人。(路透社)

衞冕西甲的巴塞隆拿，在周日（13日）的聯賽揭幕戰就先吃基達菲一記悶棍。在拉芬夏比洛尼（Raphinha）上半場被逐之下，球隊只能與對手踢平0:0。而最大競爭對手的皇家馬德里，雖然在上周末的比賽取得「開門紅」，但守將的艾達米列迪奧（Eder Militao）十字韌帶受傷，與門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）將同樣要長期亡養傷。

巴塞作客悶和基達菲。(路透社) 巴塞作客悶和基達菲。(路透社) 巴塞作客悶和基達菲。(路透社) 巴塞作客悶和基達菲。(路透社) 巴塞主帥沙維。(路透社)

上季基達菲主場曾守和巴塞，今季這支西甲的中堅隊伍，當然想重複多次。巴塞今仗雖然有根度簡（Ilkay Gundogan）成功註冊上陣，然而球隊作客基達菲還是無從入手，更在42分鐘，拉芬夏出手打向對手，球證翻看VAR後，以紅牌將他驅逐，巴塞隨即要少打一人。換邊之後基達菲在57分鐘，又有謝美馬達（Jaime Mata）領第2面黃牌被逐，雙方同樣10人應戰，然而巴塞隆拿還是無法撕破對手的防線，最終以0:0賽和，開季首仗即失分。

皇馬防線兵源緊張

不過對於同樣爭標的皇馬也開心不下，球隊在上周末雖然2:0擊敗畢爾包，但是隊中的巴西守將艾達米列迪奧，左膝的前十字韌帶受傷，球會表示米列達奧需要進行手術，估計需要養傷一段長時間。而這已是皇馬一星期內，第2名球員因為前十字韌帶受創而準備長期休戰，早前門將的高圖爾斯亦在訓練中受創，而皇馬現時就僅餘3名健康的中堅，這令主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）相當頭痛。

米列達奧又受傷令皇馬頭痛。(路透社)

米列達奧又受傷令皇馬頭痛。(路透社)

英超賽程︰第2輪熱刺對曼聯為關鍵大戰。（am730製圖） 英超賽程︰第2輪熱刺對曼聯為關鍵大戰。（am730製圖） 英超賽程︰第2輪熱刺對曼聯為關鍵大戰。（am730製圖） 英超賽程︰第2輪熱刺對曼聯為關鍵大戰。（am730製圖） 英超賽程︰第2輪熱刺對曼聯為關鍵大戰。（am730製圖） 英超賽程︰第2輪熱刺對曼聯為關鍵大戰。（am730製圖） 英超賽程︰第2輪熱刺對曼聯為關鍵大戰。（am730製圖） 英超賽程︰第2輪熱刺對曼聯為關鍵大戰。（am730製圖） 英超賽程︰第2輪熱刺對曼聯為關鍵大戰。（am730製圖） 英超賽程︰第2輪熱刺對曼聯為關鍵大戰。（am730製圖）
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