西甲｜巴塞擔憂耶馬爾變「公敵」影響發展及市場價值

對巴塞隆拿而言，在車路士史丹福橋球場上以0︰3落敗外，賽事更突顯球會對當家新星耶馬爾（Lamine Yamal）的憂慮日漸加深。

這名18歲的年輕翼鋒仍在尋找狀態，傷勢已讓他缺席早前五場比賽，他在倫敦明顯未能處於最佳狀態。

雖然身體正在按特定計劃康復，但巴塞隆拿似乎察覺了另一個令人不安的趨勢。根據《Diario SPORT》報道，耶馬爾正迅速成為各球場的「頭號公敵」，這正是巴塞隆拿感到最擔心之處。