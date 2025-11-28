西甲｜巴塞擔憂耶馬爾變「公敵」影響發展及市場價值

對巴塞隆拿而言，在車路士史丹福橋球場上以0︰3落敗外，賽事更突顯球會對當家新星耶馬爾（Lamine Yamal）的憂慮日漸加深。
這名18歲的年輕翼鋒仍在尋找狀態，傷勢已讓他缺席早前五場比賽，他在倫敦明顯未能處於最佳狀態。
雖然身體正在按特定計劃康復，但巴塞隆拿似乎察覺了另一個令人不安的趨勢。根據《Diario SPORT》報道，耶馬爾正迅速成為各球場的「頭號公敵」，這正是巴塞隆拿感到最擔心之處。
皇馬門將高圖爾斯耶馬爾批「零尊」
在史丹福橋，敵意的氣氛非常明顯；這情況在最近作客布魯日時亦同樣出現，甚至有車路士球員在賽後公開抨擊他。最明顯的例子是在班拿貝的「國家打吡」中，最終爆發衝突，皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）指這名年輕球員不尊重對手。報道指出，巴塞隆拿對這種形象轉變深感擔憂。畢竟，耶馬爾不只是一名球員，他更是球會的生招牌。
自從接過象徵性的 10 號球衣後，他已成為球會最重要的商業支柱，打破多項商品銷售紀錄，帶來可觀收益。然而，巴塞希望他能在另一層面模仿前10號球衣主人美斯的氣場：受到普遍尊重。
美斯固然令人畏懼，但他往往同時受到對手球迷的敬佩，甚至愛戴。
巴塞管理層擔心耶馬爾逐漸被塑造成「反派」形象，令他遭受對手球員更強硬的對待，以及面對更敵視的客場氣氛，這可能影響其發展與市場價值。
