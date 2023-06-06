西甲︱巴塞旋風式訪日　利雲杜夫斯基清晨澀谷留影如今際之國

西甲冠軍的巴塞隆拿，在聯賽的煞科戰後就立即啟程前往日本，為今晚（6日）與神戶勝利船的友賽做準備。而球隊在今晚踢畢比賽後，就又返回西班牙，因此不少球員一落機就四處遊覽，把握這個旋風遊日的機會。而其中，射手的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）就與隊友凌晨先後去到歌舞伎町及澀谷站前的十字路口觀光，不過凌晨5時的澀谷十字路口，與Netflix劇集《今際之國的有栖》有幾分相似。

巴塞的球員在周日完成比賽，在周一（5日）凌晨已經抵達成田機場，利雲杜夫斯基今日就在個人社交媒體，分享與隊友在東京的相片。其中他與守將安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）、法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）等，先在新宿歌舞伎町的哥斯拉酒店前影相，然後又再在澀谷站前的十字路口留影。不過在幾乎沒有人的清晨在澀谷拍照，背後的氣氛確實是有點特別。

西班牙傳媒就表示，巴塞的球星在經過15小時的航程，在未有睡過之下就立即到處觀光了。對於一眾球星來說確實行程非常緊密，因為他們今晚就會在國立運動場與恩尼斯達（Andres Iniesta）效力的神戶友賽。