西甲︱巴塞熱身賽大勝6球　球員不能註冊問題未解決

西甲豪門巴塞羅那周日(7日)邀請墨西哥的普馬斯進行友賽，結果巴塞憑新加盟的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）打開紀錄之下，以6:0大勝對手。然而今場至少6名球員仍未完成註冊。

從拜仁來投的利雲杜夫斯基開賽3分鐘就為巴塞打開紀錄，加上柏迪（Pedri）5分鐘後攻入一球，加上奧士文尼迪比尼（Ousmane Dembele）10分鐘的入球，球隊極速將比數拉開至3球。而柏迪在19分鐘再建一功之下，巴塞半場領先4:0。下半場奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）以及法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）各入一球，巴塞在西甲展開前的最後一場熱身賽輕取6:0。

7球員未能註冊

然而巴塞能否維持這個火力進入聯賽仍然未知，因為球隊在西甲的薪酬上限限制之下，目前除了未能為3個重金收購的利雲杜夫斯基、拉芬夏比洛尼（Raphinha）及祖利斯古迪（Jules Kounde）註冊之外，免費來投的基斯爾（Franck Kessie）及基斯甸臣（Andreas Christensen）亦都未註冊，還有續約的迪比尼及沙治奧羅拔圖（Sergi Roberto）亦未能註冊，而這7名球員中，除基斯甸臣外今仗都有上陣。

球隊雖然已經進行了多次的槓桿操作，不過目前仍未能清空薪酬位置為新兵註冊，而一直有傳被賣走的法蘭基迪莊今仗更取得入球，巴塞會否仍希望出售則仍未明。不過包括烏姆迪迪（Samuel Umtiti）、巴夫韋迪（Martin Braithwaite）、比真歷（Miralem Pjanic）及迪比（Memphis Depay）仍是球隊希望放走的球員。巴塞今季的薪酬上限是負1.44億歐元（約11.51億港元），是唯一一支負數的球隊。