西甲｜巴塞神奇反勝馬體會 費歷克：難以置信

原本三頭馬車的西甲爭霸戰，隨着巴塞隆拿作客在最後20分鐘入4球，4比2反勝主場的馬體會，出現重要變化，巴塞主帥費歷克(Flick)賽後表示：「難以置信！」
兩隊今季早前已兩度交手，馬體會聯賽作客勝2比1，西盃4強首回合打成4比4，今場亦是入球騷；不同是主場的馬體會先由祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)及後備鋒將阿歷山大索洛夫入波，戰至70分鐘已領先2比0。但大局卻未定，巴塞先由老牌射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)回敬一球；後備出場的費倫托利斯(Ferran Torres)連補時入2球，耶馬爾(Yamal)則攻入反勝士哥，連追4球，季內首勝馬體會。
馬體會落後難爭冠
巴塞賽後再壓同分但多賽1場的皇家馬德里，重返榜首；而馬體會則落後巴塞4分及多賽1場，看來今季又有機會是對上三季格局，二龍爭珠。巴塞教練費歷克賽後說：「落後兩球下的回應，是難以置信。今場呈獻了一場精彩比賽，給現場球迷及電視機旁的每一觀眾。」但當問及巴塞今季是否有力爭四冠盃，費歷克指仍遙遙長路，但承認球隊有能力做「大事」，巴塞年初已捧走西超盃。
補時一記遠射省中對手入波的耶馬爾說：「能在國際賽前重返榜首，並有一場比賽在手，令我們滿有信心，在往後拉開跟競爭對手的距離。」
馬體會早前已在歐聯射輸12碼出局，主帥施蒙尼(Simeone)未投降說：「我們會戰鬥到底，還有10場比賽，己隊要全勝。」