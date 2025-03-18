西甲｜巴塞神奇反勝馬體會 費歷克：難以置信

原本三頭馬車的西甲爭霸戰，隨着巴塞隆拿作客在最後20分鐘入4球，4比2反勝主場的馬體會，出現重要變化，巴塞主帥費歷克(Flick)賽後表示：「難以置信！」

兩隊今季早前已兩度交手，馬體會聯賽作客勝2比1，西盃4強首回合打成4比4，今場亦是入球騷；不同是主場的馬體會先由祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)及後備鋒將阿歷山大索洛夫入波，戰至70分鐘已領先2比0。但大局卻未定，巴塞先由老牌射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)回敬一球；後備出場的費倫托利斯(Ferran Torres)連補時入2球，耶馬爾(Yamal)則攻入反勝士哥，連追4球，季內首勝馬體會。