西甲｜巴塞羅拔入兩球 沙維大讚另有其人

世界足球先生羅拔利雲度夫斯基，在歐聯分組對拜仁「食白果」兼輸波後，返回西甲又梅開二度，累計近5仗西甲瘋入8球，帶領巴塞隆拿主場輕鬆以3比0擊敗、上半場早段已剩10人應戰的艾爾切，教練沙維賽後指大軍雄厚的班底，將是爭取自2018/19年球季以來、首個西甲錦標的重要元素，並點名大讚中場新星柏迪(Pedri)表現頂級。

柏迪數據勁爆

連同今仗攻入2球，羅拔包括歐聯比賽，累計加盟巴塞8戰攻入11球，而擔正的荷蘭前鋒迪比亦取得今屆「開齋」波，不過沙維賽後點名讚賞季初極受器重的19歲中場新星柏迪，他說：「柏迪絕對頂級，睇通戰局，傳送具關鍵；他不輕易失球，表現具決定性，是這裡的精英之一，好表現的保證。」沙維激讚，只因柏迪今場交出一張「卓越」的數據表，包括傳送成功率達96%、16次長傳15次成功、5次關鍵傳送及7次重奪控球權，儼如今場魯營球場的傳送大師。