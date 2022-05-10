西甲｜巴塞誓挫切爾達爭3連勝

巴塞隆拿上仗打敗貝迪斯後，已提早鎖定西甲前四一席，得以繼續參加來屆歐聯，今返主場迎戰切爾達(11/05 03:30)，必力爭西甲3連勝，兼保「二哥」位置。西甲本周開快車，今晚深夜安排3場比賽，其中巴塞上仗2比1打敗貝迪斯，已領先第3、4位的西維爾及馬德里體育會4分及5分，不過教練沙維指球隊傳送「斷纜」太多，未來日子仍有很多改進地方，他並點名大讚傷愈復出、先開紀錄的新星安素法迪，此子今場有望聯同奧巴美揚及阿達馬查奧爾齊齊擔正，以迎擊剛戰有老牌射手伊亞高艾斯巴斯梅開二度、4比0大炒艾拉維斯的切爾達。

同晚另兩場為CF格蘭納達迎戰畢爾包(11/05 02:00)，及華倫西亞對貝迪斯(11/05 01:00)。