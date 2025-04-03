西甲｜巴塞財務審查「肥佬」　奧莫註冊未解決　疑核數師篤數

西甲官方最新宣布，巴塞隆拿未能通過新一輪的財政公平競賽（FFP）規定審查，並對球會短暫聘請的一名核數師表示關注。 爭議焦點集中於巴塞隆拿在2024/25球季下半季註冊丹尼爾奧莫（Dani Olmo）與柏奧域陀（Pau Victor）兩名球員的操作是否合法。根據西甲指出，巴塞於去年12月曾聘用一位身份未公開的核數師協助球會處理財務，令奧姆與保·域陀成功於今年1月獲得註冊。 該名核數師據報確認球會向中東投資者出售1億歐元VIP包廂的交易真實存在，巴塞亦因呢筆交易計入當季盈虧報表，助球會滿足西甲的財政規定，因而獲得西班牙高等體育委員會（CSD）批准註冊兩名球員。

巴塞3個月換3間審計機構 不過，西甲現在對呢筆財務操作的真實性提出質疑。聯賽指出，巴塞在三個月內更換了三間審計機構，而三者對該筆VIP座位交易的審計結果出現矛盾。 去年12月這位短期核數師加入前，負責審核巴塞財務的Grant Thornton並無提及該筆交易；而該核數師於1月初離任後，接手的Crowe同樣未在審核中提到相關收入。 這些不一致引起西甲警覺，認為有景轟，並據此認定截至2024年12月31日，巴塞其實並無足夠資金或「財政公平」空間，完成奧姆與保·域陀的註冊。