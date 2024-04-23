西甲｜巴塞隆拿主席稱不排除法律訴訟　不滿VAR「睇漏」入球

雖然巴塞隆拿在西班牙國家打吡不敵皇家馬德里，但賽後爭議仍不斷。巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）就表示，不排除會對比賽期間，耶馬爾（Lamine Yamal）的射門被判未入球採取法律行動。而有外國媒體引用立體技術，指出皮球的確有可能未完全越過白線。

在周日（21日）西甲的國家打吡，於雙方踢平1:1的時間出現爭議性的一幕。作客的巴塞小將耶馬爾在上半場一次攻門，被皇馬門將的盧連（Andriy Lunin）在門線內托出。從多個比賽影像都見到，皮球懷疑已在空中入網，但當時西甲的門線技術沒有作出提示，而VAR團體也無法證實，令球證沒有確立入球，而比賽巴塞最終輸2:3。