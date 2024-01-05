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體育
2024-01-05 12:23:40

西甲｜巴塞隆拿反勝拉斯彭馬斯　靠根度簡補時射入12碼（附比賽精華）

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巴塞隆拿補時反勝拉斯彭馬斯。(路透社)

巴塞隆拿補時反勝拉斯彭馬斯。(路透社)

西甲聯賽在新一年再度展開後，巴塞隆拿作客到拉斯帕爾馬斯島對拉斯彭馬斯。球隊在半場落後下，下半場補時由根度簡（Ilkay Gundogan）射入反勝的12碼，以2:1擊敗對手，繼續守在聯賽的第3位。

歇冬後的首場聯賽巴塞作客拉斯彭馬斯，球隊在開賽僅11分鐘，就有祖奧簡斯路（Joao Cancelo）在一次碰撞中受傷。主隊12分鐘就由蒙尼亞艾哈達迪（Munir El Haddadi）倒戈建功。這支大西洋上的小島球會，之後其實仍有多個機會，同樣來自巴塞的辛杜拉美利斯（Sandro Ramirez）先後兩次攻門，分別射中柱彈出以及省中對手後被門將擋出，半場拉斯彭馬斯1:0領先。

巴塞隆拿2:1反勝拉斯彭馬斯。(路透社) 巴塞隆拿2:1反勝拉斯彭馬斯。(路透社) 巴塞隆拿2:1反勝拉斯彭馬斯。(路透社) 巴塞隆拿2:1反勝拉斯彭馬斯。(路透社) 巴塞隆拿2:1反勝拉斯彭馬斯。(路透社) 巴塞隆拿2:1反勝拉斯彭馬斯。(路透社) 巴塞隆拿主帥沙維。(路透社)

換邊後巴塞反撲，費倫托利斯（Ferran Torres）55分鐘把握到對手防線遲遲未能解圍下，禁區內射入追平。拉斯彭馬斯之後有米卡馬莫（Mika Marmol）接應角球僅僅頂斜，未有再度領先。到補時階段，巴塞的一次攻勢，拉斯彭馬斯的辛加雲（Daley Sinkgraven）推跌門前的根度簡，球證將辛加雲直接紅牌驅逐，並給予巴塞12碼，而根度簡親自操刀射入，讓巴塞最終以2:1擊敗對手。

巴塞目前以41分在西甲排第3，不過他落後聯賽榜頭二位的皇家馬德里及基羅納7分，與第4位的畢爾包亦有3分的差距。

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