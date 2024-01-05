西甲｜巴塞隆拿反勝拉斯彭馬斯　靠根度簡補時射入12碼（附比賽精華）

西甲聯賽在新一年再度展開後，巴塞隆拿作客到拉斯帕爾馬斯島對拉斯彭馬斯。球隊在半場落後下，下半場補時由根度簡（Ilkay Gundogan）射入反勝的12碼，以2:1擊敗對手，繼續守在聯賽的第3位。

歇冬後的首場聯賽巴塞作客拉斯彭馬斯，球隊在開賽僅11分鐘，就有祖奧簡斯路（Joao Cancelo）在一次碰撞中受傷。主隊12分鐘就由蒙尼亞艾哈達迪（Munir El Haddadi）倒戈建功。這支大西洋上的小島球會，之後其實仍有多個機會，同樣來自巴塞的辛杜拉美利斯（Sandro Ramirez）先後兩次攻門，分別射中柱彈出以及省中對手後被門將擋出，半場拉斯彭馬斯1:0領先。