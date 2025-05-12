西甲｜巴塞隆拿國家打吡挫皇家馬德里　麥巴比帽子戲法仍要輸

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）加盟皇家馬德里的首個球季，將很大機會「四大皆空」。在周日（11日）的國家打吡，皇馬作客雖然有麥巴比早段入兩球領先，不過防線的失誤令球隊半場落後，即使「麥總」之後再下一城完成帽子戲法，巴塞主場仍以4:3贏波，聯賽拉開至7分，餘下只要再贏一場就可以重奪西甲冠軍。 周中在歐聯出局，巴塞餘下只有聯賽對皇馬的這場關鍵大賽。作客的皇馬在3分鐘由麥巴比在禁區被施捷斯尼（Wojciech Szczesny）撲跌，在視像助理裁判（VAR）協助下，皇馬獲得12碼，他親自操刀在5分鐘打開紀錄。14分鐘皇馬的一次反擊，麥巴比接應雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的傳送，單刀為皇馬拉開至2:0。

拉芬夏上半場梅開二度反先 然而5分鐘後艾利加西亞（Eric Garcia）接應角球頂入為巴塞追回一球。之後耶馬爾（Lamine Yamal）在32分鐘禁區內彎遠柱，為巴塞追平2:2。2分鐘後皇馬中場被巴塞搶甩，拉芬夏比洛尼（Raphinha）單刀，令巴塞反先。之後拉芬夏補時再把握皇馬防線的失誤，半場令巴塞反先4:2。 換邊後雖然麥巴比在70分鐘完成帽子戲法，不過之後兩隊的入球都被VAR推翻，最終巴塞主場贏4:3，將聯賽領先優勢拉開至7分。餘下3場聯賽，巴塞只要再贏一場或皇馬再次失分都足以令巴塞重奪西甲冠軍。

安察洛堤：我們防守很差 皇馬主帥的安察洛堤（Carlo Ancelotti）賽後表示：「在這種級數的比賽，你需要防守做好之餘，進攻也要好。我們進攻做得好，但在30分鐘內我們製造一些失誤，就讓我們付出代價。」他續指：「我們是應該防守得更好。這點很明顯，我們防守很差，就是這樣，這不在於低位的防守，而是我們送給他們一些機會，然後懲罰了我們。」 今場為巴塞追平的耶馬爾就說：「今日明顯是一場非常重要的勝利，在歐聯（出局）後能有這樣一場比賽很重要。我已經忘了（歐聯比賽）。挫折讓我們變得更好，教會我們糾正以往的錯誤。今場他們除了幾個入球沒創造到明顯的機會。今日的贏波很重要，讓我們更接近聯賽冠軍。我們都很興奮。」