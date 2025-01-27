西甲｜巴塞隆拿大炒華倫西亞　終止四戰不勝頹勢

西甲的巴塞隆拿終於結束不勝的走勢，在主場以7:1大勝聯賽尾二的華倫西亞，當中費明盧比斯（Fermin Lopez）今場交出2個入球及2個助攻，成球隊重要功臣。
自上月聯賽與貝迪斯賽和2:2，巴塞近4場聯賽只得2和2負，包括輸給馬德里體育會。今場主場對尾二的華倫西亞，開賽不夠3分鐘就入球，法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）接應隊友傳中，禁區內一控一抽，為巴塞打開紀錄。然後費倫托利斯（Ferran Torres）接應隊友的傳中，近門撞入，8分鐘就令巴塞拉開2:0。拉芬夏比洛尼（Raphinha）之後把握隊友傳送推過出迎的華倫西亞門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）射入，14分鐘令巴塞領先至3球。而費明盧比斯之後接應隊友長傳入禁區，24分鐘就為巴塞拉開4:0。拉芬夏補時射中門楣，不過費明盧比斯成功補中，半場巴塞5球在手。
換邊後華倫西亞雖然有曉高杜路（Hugo Duro）在59分鐘追回一球，不過後備上陣的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）在66分鐘為巴塞再入一球，令球隊領先至6:1。可是在75分鐘泰利加（Cesar Tarrega）將巴塞球員的傳中撞入自己龍門，令巴塞終以7:1大勝一場。在芬克（Hansi Flick）領軍之下，巴塞在32場比賽已取得100個入球，成為巴塞史上第2快達到這數字的領隊。巴塞贏波後以42分排聯賽第3，落後榜首皇家馬德里7分。