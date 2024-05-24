西甲｜巴塞隆拿宣布沙維季尾離隊　傳因與會長不和

西甲球會巴塞隆拿宣布，主帥沙維（Xavi Hernandez）在完成下周日（26日）的聯賽煞科戰後離隊。傳是因為與球會會長拿樸達（Joan Laporta）不和引致，另外有傳前拜仁慕尼黑及德國國家隊主帥的芬克（Hansi Flick）會接手。

巴塞與沙維分手的傳聞在近期已不斷於耳，然而有傳因為巴塞未能找到接任人而遲遲未有落實。多個媒體指，拿樸達在今日（24日）球隊的訓練後，通知沙維球會的決定。沙維上月才與拿樸達出席記者會，表示會履行其合約至明年。在巴塞的聲明表示：「巴塞會長拿樸達與沙維進行溝通後，他不會在2024至25年球季繼續主帥的工作。」巴塞指有關的會面，球會的副會長以及體育總監等人都在場。