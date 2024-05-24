西甲｜巴塞隆拿宣布沙維季尾離隊　傳因與會長不和

西甲球會巴塞隆拿宣布，主帥沙維（Xavi Hernandez）在完成下周日（26日）的聯賽煞科戰後離隊。傳是因為與球會會長拿樸達（Joan Laporta）不和引致，另外有傳前拜仁慕尼黑及德國國家隊主帥的芬克（Hansi Flick）會接手。
巴塞與沙維分手的傳聞在近期已不斷於耳，然而有傳因為巴塞未能找到接任人而遲遲未有落實。多個媒體指，拿樸達在今日（24日）球隊的訓練後，通知沙維球會的決定。沙維上月才與拿樸達出席記者會，表示會履行其合約至明年。在巴塞的聲明表示：「巴塞會長拿樸達與沙維進行溝通後，他不會在2024至25年球季繼續主帥的工作。」巴塞指有關的會面，球會的副會長以及體育總監等人都在場。
巴塞傳早已尋找芬克接手
沙維在今年1月曾表示在季後離隊，不過在4月又突然轉軚。有傳是拿樸達因為不滿沙維在上星期就有關球會在轉會市場的問題批評球會財政的言論。在2021年接掌巴塞以來，沙維上季為球隊贏得西甲的冠軍，不過受制於西甲的財政條款，令巴塞的增兵資源不足，但巴塞今季仍在聯賽取得第2名。而沙維會帶領巴塞在煞科戰對西維爾後，結束其巴塞主帥的工作。
美國的ESPN就報道，巴塞已找得芬克接手。報道指巴塞本來在2021年5月已接觸芬克並希望由他接掌巴塞，不過時為拜仁主帥的芬克已承諾擔任德國隊主帥，故巴塞仍保留朗奴高文（Ronald Koeman）。