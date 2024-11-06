西甲｜巴塞隆拿對馬德里體育會移師美國傳擱置　華倫西亞續提出比賽延期

西甲聯賽計劃下月，將巴塞隆拿對馬德里體育會的聯賽移師到美國邁亞密上演的計劃，據報已經被擱置。原因是西班牙足協下月舉行選舉，在此前西班牙足協的決定權出現不確定，故此無法肯定有關賽事不會出現問題。另外，受到西班牙的暴雨成災影響，華倫西亞提出再次延期比賽。

美國體育媒體ESPN報道，指原定移到邁亞密舉行，下月巴塞隆拿對馬體會的西甲聯賽原本成數甚高，但是有關的計劃據報被迫擱置。根據報道指，有關計劃的問題在於西班牙足協（RFEF），原因是西班牙足協主席的席位，受到國際足協（FIFA）暫停職務影響，而臨任主席的柏度洛查（Pedro Rocha）又被指越權被西班牙的體育法院暫停職務，足協的新主席要到12月16日選出。期間沒有人可以有權力作出決定。ESPN又表示，西甲方面原委託一個集團主辦賽事，並預計在12月21日在國際邁亞密的主場上演，而有關主辦機構未有對有關問題作出回應。報道稱西甲方面就仍希望賽事可以繼續在美國舉行。