西甲｜巴塞隆拿對馬德里體育會移師美國傳擱置　華倫西亞續提出比賽延期

西甲聯賽計劃下月，將巴塞隆拿對馬德里體育會的聯賽移師到美國邁亞密上演的計劃，據報已經被擱置。原因是西班牙足協下月舉行選舉，在此前西班牙足協的決定權出現不確定，故此無法肯定有關賽事不會出現問題。另外，受到西班牙的暴雨成災影響，華倫西亞提出再次延期比賽。
美國體育媒體ESPN報道，指原定移到邁亞密舉行，下月巴塞隆拿對馬體會的西甲聯賽原本成數甚高，但是有關的計劃據報被迫擱置。根據報道指，有關計劃的問題在於西班牙足協（RFEF），原因是西班牙足協主席的席位，受到國際足協（FIFA）暫停職務影響，而臨任主席的柏度洛查（Pedro Rocha）又被指越權被西班牙的體育法院暫停職務，足協的新主席要到12月16日選出。期間沒有人可以有權力作出決定。ESPN又表示，西甲方面原委託一個集團主辦賽事，並預計在12月21日在國際邁亞密的主場上演，而有關主辦機構未有對有關問題作出回應。報道稱西甲方面就仍希望賽事可以繼續在美國舉行。
另外，受到暴雨影響的西班牙華倫西亞地區，代表球會的華倫西亞向西甲賽會提出周末（9日）作客愛斯賓奴的聯賽再度延期。受到當地的災情影響，華倫西亞上周末對皇家馬德里的比賽以及西班牙國王盃的比賽都延期舉行，球會與同屬華倫西亞地區的乙組球會利雲特發聲明：「在風災造成的破壞僅過去了一個星期，然而情況仍然嚴峻。」