西甲｜巴塞隆拿打多個反勝華倫西亞　利雲杜夫斯基下半場帽子戲法（附比賽精華）

利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）為巴塞隆拿保住爭標的希望。在周中的西甲聯賽，巴塞主場在上半場先落後的情況，憑VAR指對手門將的馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）禁區外犯手球而被逐下，球隊下半場由利雲杜夫斯基完成帽子戲法，以4:2反勝華倫西亞，繼續保持爭標機會。

賽前落後榜首皇家馬德里14分，但少打一場。巴塞主場面對華倫西亞失分的話，皇馬在餘下5場只要贏1場就提早封王。巴塞在24分鐘先由費明盧比斯（Fermin Lopez）建功打開紀錄。可是門將迪史特根（Marc-Andre Ter Stegen）5分鐘後就因為出迎的低級犯錯，被曉高杜路（Hugo Duro）把握機會射入空門。而華倫西亞在37分鐘更獲得12碼，由比比路（Pepelu）操刀射入，令華倫西亞反先2:1。可是門將馬馬達舒維尼在補時階段一次出迎，左手碰到皮球，VAR之後通知球證，在球證翻看後向馬馬達舒維尼出示紅牌，令華西半場領先2:1但少打一個。