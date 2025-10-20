西甲｜巴塞隆拿續簽Spotify天價贊助　球迷破費買限量波衫

自2026年起，球衣贊助部分每年將為巴塞帶來約7500萬歐元收入，其中6500萬來自比賽波衫，另有1000萬來自訓練服贊助。

西甲班霸巴塞隆拿宣布與Spotify完成續簽波衫贊助協議。根據協議內容，Spotify將繼續成為巴塞隆拿男女子一隊的球衣主贊助商至2030年，並持續擁有巴塞主場「Spotify魯營」的冠名權至2034年。

根據續約條款，自2026年起，球衣贊助部分每年將為巴塞帶來約7,500萬歐元收入，其中6,500萬來自比賽波衫，另有1,000萬來自訓練服贊助。同時，球場冠名權將於2030年前每年帶來額外2,000萬歐元收入，並於2030年至2034年間再貢獻8,000萬歐元，預計整體合作總收入達4.6億歐元。

作為音樂串流平台，Spotify亦會搞新意思，不時改巴塞心口的贊助為合作巨星。這些限量球衣，由於印製不多，在二手市場相當吃香。