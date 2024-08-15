西甲｜巴塞隆拿耶馬爾父親被捅多刀受傷　多人被捕

根據西班牙多家媒體報道，17歲的巴塞隆拿球員、西班牙球星耶馬爾（Lamine Yamal）的父親在巴塞隆拿附近的一個停車場被刺傷，被送往醫院救治後順利出院。
耶馬爾被刺多刀 傳一度傷勢嚴重
耶馬爾今夏為西班牙足球隊奪得歐洲國家盃冠軍，人氣急升。根據西班牙《先鋒報》報道稱耶馬爾的父親拿斯拉維（Mounir Nasraoui）在距離巴塞隆拿30公里的馬塔羅附近被刺多刀。有傳一度傷勢嚴重，但情況穩定，根據《馬卡報》稱耶馬爾父親現已順利出院並回家。
據西班牙最大的通訊社埃菲社報道，納斯拉維因多處受傷被轉移到醫院救治後出院。巴塞隆拿警方已開始調查這宗案件，據信有多人參與其中，並已逮捕數人。
歐國盃新星耶馬爾屢破記錄
耶馬爾是西班牙贏得歐國盃冠軍的關鍵功臣，在歐國盃四強面對法國落後一球下，耶馬爾21分鐘射入世界波追平，以16歲362日，打破歐國盃史上最年輕入球球員的紀錄。
他助西班牙時隔12年再闖決賽，後來又在對英格蘭的決賽以則以17歲1日之齡打破「球王」比利於1958年世界盃的紀錄（17歲249日）—最年輕在洲際決賽正選上陣的球員。耶馬爾於決賽中助攻尼高威廉斯（Nico Williams）開紀錄，最終西班牙以2:1捧盃，耶馬爾成為最年輕捧起歐國盃冠軍的球員。整個賽事貢獻1入球4助攻，在17歲生日後的第2天就獲得了今屆歐國盃最佳年輕球員獎。