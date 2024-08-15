西甲｜巴塞隆拿耶馬爾父親被捅多刀受傷　多人被捕

根據西班牙多家媒體報道，17歲的巴塞隆拿球員、西班牙球星耶馬爾（Lamine Yamal）的父親在巴塞隆拿附近的一個停車場被刺傷，被送往醫院救治後順利出院。

耶馬爾被刺多刀 傳一度傷勢嚴重

耶馬爾今夏為西班牙足球隊奪得歐洲國家盃冠軍，人氣急升。根據西班牙《先鋒報》報道稱耶馬爾的父親拿斯拉維（Mounir Nasraoui）在距離巴塞隆拿30公里的馬塔羅附近被刺多刀。有傳一度傷勢嚴重，但情況穩定，根據《馬卡報》稱耶馬爾父親現已順利出院並回家。

據西班牙最大的通訊社埃菲社報道，納斯拉維因多處受傷被轉移到醫院救治後出院。巴塞隆拿警方已開始調查這宗案件，據信有多人參與其中，並已逮捕數人。