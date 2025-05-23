西甲｜巴塞隆拿迪高承認對拉舒福特有興趣　拉芬夏續約欲留到收山

西甲冠軍到手，巴塞隆拿已為下季陣容做準備。球會的體育總監迪高（Deco）在接受訪問中，承認球會對利物浦的路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）以及曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford）都有興趣，不過球隊目標仍是先留住現有球員。至於已續約的拉芬夏比洛尼（Raphinha），就希望在球會留到掛靴。 西班牙傳媒早前已指，巴塞打算在今夏簽入利物浦的哥倫比亞翼鋒路爾斯戴亞斯，而球隊早在冬季轉會窗時，也對拉舒福特感興趣。迪高在接受當地電台訪問就表示：「我們喜歡路爾斯，我們也喜歡拉舒福特，我們還喜歡其他的球員。當我們走入轉會市場，一些名字我們知道的是可以提升球隊。」然而他指，球隊的首要目標，仍是留住現有球員：「我們最優先要處理，是為柏迪（Pedri）、加維（Gavi）、朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）、拉芬夏、祖利斯古迪（Jules Kounde）續約。」

迪高：需要能幫助隊中射手球員 他再說：「我明白當人們討論簽人時，永遠都是想說從外邊找球員來，不過對我而言，續約都是簽約。耶馬爾（Lamine Yamal）就是史上最佳的簽約。然後，就看球隊如何再提升。從我們今季所見，我們需要一個不同類型的球員，可以幫助到我們的射手。費明盧比斯（Fermin Lopez）可以打翼鋒，而且做得很好，而球隊的組軍也得看市場。」 至於拉芬夏就已經與巴塞續約至2028年。這位巴西翼鋒在今季為巴塞上陣56次入34球及25次的助攻，為球隊實現本土三冠。他在續約後受球會訪問表示：「這是很特別的事，而能繼續在之後一年成為巴塞大家庭的一份子，我非常開心。我曾經跟家人說，來到這裡是我的夢想，並希望直到的職業生涯結束，我希望能繼續做到並維持最好的水平。」

曼聯仍獲近億英鎊轉會資金 據英國的媒體就報道，曼聯已計劃出售包括拉舒福特、查頓辛祖（Jadon Sancho）以及安東尼馬菲奧斯（Antony）3名球員，同樣有傳會被出售，還包括滕哈格（Erik ten Hag）年代簽入的守將杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia），至於葉士域治的利安戴納（Liam Delap）亦已與曼聯及車路士商討轉會。而曼聯的隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）雖然獲得沙特阿拉伯的希拉爾青睞，不過球會目前仍拒絕放人。然而據《衞報》的報道，儘管曼聯來季失去歐洲賽的資格，不過主帥的艾摩廉（Ruben Amorim）將仍有略少於1億英鎊的資金簽入球員。