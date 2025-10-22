西甲｜巴塞隆拿邁亞密海外賽叫停　因西班牙國內反對漸增

西甲的海外賽計劃又一次告吹。賽會在周二（21日）公布，原定在12月20日在美國邁亞密舉行的首場西甲海外賽事，因為賽事主辦方的建議，令這次的賽事取消。西甲方面對決定表示失望，並指這是西甲擴展海外市場的重要機會。

西甲在周二發表聲明表示，賽會在北美市場的夥伴「Relevent」提出將海外聯賽延後的決定，原因是西班牙國內對海外賽事作出的反應。聲明指：「在與邁亞密賽事宣傳單位討論之後，主辦方決定取消有關賽事的安排，原因是最近幾星期在西班牙出現了不確定性事件。西甲對這項未能繼續表示遺憾，這代表着一個歷史性、為西班牙足球帶來國際化的機會。將公式的比賽放在我們國境以外的舞台，是我們賽事在全球擴張的決定性一步，這將加強球會的國際影響，以及球員和西班牙足球品牌在如美國市場的影響力。」