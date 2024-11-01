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體育
2024-11-01 11:05:00

西甲｜巴塞隆拿鬥愛斯賓奴　利雲度夫斯基爭取破個人連續6場入球紀錄

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西甲｜巴塞隆拿鬥愛斯賓奴　利雲度夫斯基誓破個人連續6場入球紀錄

西甲｜巴塞隆拿鬥愛斯賓奴　利雲度夫斯基誓破個人連續6場入球紀錄

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巴塞隆拿前鋒利雲度夫斯基（Robert Lewandowski） 無疑是今季歐洲表現最出色的前鋒之一，開季以來表現令人非常矚目。

利雲度夫斯基在西甲和歐聯上陣共14場比賽，攻入了17球，讓他成為爭奪西甲神射手獎（Pichichi ophy）的熱門人選。

這名前拜仁慕尼黑球星，亦正逼近其職業生涯中第100個歐聯入球。然而，在周日晚上11時15分作客愛斯賓奴的比賽，這名資深前鋒將追逐一項個人紀錄。

利雲今季怒轟17球

利雲度夫斯基目前已為巴塞連續五場比賽有入波，如果他在鬥愛斯賓奴的比賽中有入球，他將創下加盟巴塞隆拿以來，首次連續六場比賽進球的個人紀錄。他此前在巴塞隆拿的最佳連續進球紀錄，分別在2022/23賽季和2023/24賽季創下，均為連續五場比賽。

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在他的西甲處子賽季中，利雲度夫斯基透過在五場連續比賽中入球，並最終以西甲最佳射手的身份結束賽季。然而，他的連續入球紀錄，在鬥其舊東家拜仁慕尼黑時終結。

在接下來的一個賽季中，利雲度夫斯基再次在連續五場比賽中進球，時間集中在8月末到9月初，對手包括維拉利爾、奧沙辛拿、貝迪斯、安特衛普和切爾達。他的入球紀錄最終在對陣馬略卡時被終止。

然而，今年的利雲度夫斯基看起來比以往更加渴望入球。他從對西維爾和皇家馬德里入球，在歐聯對拜仁慕尼黑也取得入球，展示他依然是全球最頂級的前鋒之一。

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原文刊登於 Yahoo 體育

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