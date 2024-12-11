西甲｜巴塞隆拿3將國際賽受傷 獲國際足協賠償926萬歐元。

巴塞隆拿最近收到兩個好消息，兩個都關於後衛朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）。 第一，巴塞收到阿拿奧祖的醫療報告，認為身體狀況合格，可被列入對多蒙特的歐聯名單。 這名烏拉圭球員自美洲國家盃受傷後，已休息157天，如今終於獲得復出許可。當時，他在陣巴西的比賽中，僅踢了30分鐘便因傷退場。 第二個好消息，是阿拿奧祖因為代表烏拉圭踢國際賽受傷， 據《世界體育報》報道，因阿拿奧祖已連續缺席28天，符合賠償條件，國際足協需要自8月3日起，開始每日向巴塞隆拿支付賠償金。總計國際足協將向巴塞隆拿支付總額逾265萬歐元（約2171.5萬港元）。

國際足協的「球會保護計劃」（ FIFA’s Club Protection Programme） ，設計旨在根據球員的固定薪資，向為國際比賽或國家隊比賽中受傷的球員所屬球會提供賠償。若球員因比賽相關事故而導致身體受傷並連續缺席超過28天，球會便可獲得補償。 賠償最高金額750萬歐元 該計劃每位球員每次受傷的最高賠償金額為750萬歐元（約6145萬港元），按每日最高20,548歐元計算，最長補償365天。而整個計劃每年的總賠償金額上限為8,000萬歐元。

加維柏迪先後為西班牙出戰受傷 根據阿拿奧祖的賠償金額推算，國際足協近期已為巴塞隆拿球員的重大傷病支付接近1,000萬歐元的賠償。 阿拿奧祖的265萬歐元賠償將加入加維（Gavi），去年11月因十字韌帶撕裂而缺席長達307天，國際足協因此支付了6,308,236歐元的賠償金。 另外，巴塞隆拿還因柏迪（Pedri ）在上屆歐洲國家盃受傷，獲得308,220歐元賠償。三筆賠償金額累計，巴塞隆拿總共將獲得9,267,148歐元（約7587萬港元）補償。 原文刊登於 Yahoo 體育