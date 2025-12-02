西甲｜巴塞鬥馬體演「大」騷

周二深夜西甲上演獨腳戲，兩支近況大勇的傳統勁旅巴塞隆拿與馬德里體育會，將在魯營球場交手。考慮雙方近期進攻發揮出色，為爭霸不會退讓，宜捧「大」盤。(球賽編號FB0587，12月3日04:00開賽)

巴塞隆拿自從10月尾在國家打吡不敵皇家馬德里後，重新振作，近4輪聯賽全勝攻入14球，本輪前升上榜首；其中近兩場聯賽重返魯營主場作戰，氣勢更勁，主力前鋒拉芬夏比洛尼傷癒，「地上最強」重現行雲流水式的進攻。這位巴西球星聯同拉明耶馬及羅拔利雲度夫斯基，上仗交出助攻或入球，再次證明三箭頭威力。此外，攻中丹尼爾奧莫重拾射門鞋更梅開二度，中場大腦柏迪傷癒回歸，主帥費歷克今夜不缺尖兵進攻對手。