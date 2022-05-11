西甲︱巴塞3:1贏切爾達　阿拿祖奧與隊友頭撞頭即送院

西甲聯賽雖然前列位置已經大致確定，不過周二(10日)上演的聯賽，巴塞羅那仍在主場強勢迎戰切爾達，而比賽途中，巴塞的守將朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）與隊友頭撞頭後重創，需要即時送院，不過球隊仍以3:1勝出。

早已取得來季歐聯參賽資格的巴塞，今仗仍以強陣出戰。球隊在30分鐘，先由迪比（Memphis Depay）接應隊友傳中，禁區頂射領先。奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）在41分鐘，把握對手解圍不遠的機會，為巴塞半場領先至2:0。換邊後，奧巴美揚再把握隊友的傳送，為球隊擴大領先至3球。雖然門將達史特根（Marc-Andre ter Stegen）的犯錯，令切爾達的伊亞高艾斯巴斯（Iago Aspas）追回一球。

而阿拿奧祖之後與隊友的加維（Gavi）在防守時頭撞頭，阿拿奧祖隨即倒地，需要隊醫入場治理，之後更需要召喚救護車將其送院。而切爾達之後有球員領紅牌，在多打一人下，巴塞維持3:1擊敗對手。

就阿拿奧祖的狀況，巴塞領隊沙維（Xavi）賽後就表示：「醫生告知我們他還有知覺，他需要在醫院休養一晚，但沒有大礙。醫生表示我們不需要太過擔心，他留院只是預防措施，並沒有其他理由。」