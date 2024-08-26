西甲｜巴西新星恩歷克皇家馬德里首戰「開齋」　主場對華拉度列終報捷

聯賽揭幕戰失分的皇家馬德里，在主場迎戰華拉度列的比賽就終於「開齋」，在費特歷高華維迪（Federico Valverde）以及巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）各建一功，加上新兵的恩歷克菲臘比（Endrick Felipe）的入球，以3:0輕鬆取勝。而同市的馬德里體育會，亦以3:0擊敗上季黑馬的基羅納。

前線繼續有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）、雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）及洛迪高高斯（Rodrygo）在陣。但皇馬上半場還是難尋破關之法，半場僅與對手踢平0:0。不過換邊後皇馬終於入狀態，先是華維迪在50分鐘為皇馬打開紀錄，而巴謙戴亞斯88分鐘再為皇馬拉開紀錄。到補時階段，年僅18歲的巴西新星恩歷克後備上陣，為皇馬射入成3:0，而皇馬亦以這比數，在主場取得今季首場聯賽勝仗。