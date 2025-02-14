西甲｜干拿加歷查有壓力　馬體會正選位置或不保

西甲｜干拿加歷查（Conor Gallagher） 有壓力 馬體會正選位置或不保。（資料圖片）

馬德里體育會正處於爭奪西甲冠軍的關鍵時刻，現時只落後榜首的皇馬一分，在賽季進入衝刺階段之際，但對英格蘭中場干拿加歷查（Conor Gallagher）來說，馬德里的冬天似乎格外寒冷。 去年夏天，加歷查被「賣豬仔」，以4,000萬歐元的轉會費交易到馬體會，受到馬體會球迷熱烈歡迎。然而，儘管這名前車路士隊長在開局表現搶眼，但隨後表現卻相對平淡，最近7場比賽中僅有3場正選。今季他在29場比賽攻入2球並送出3次助攻，累計上場時間為1,621分鐘。

連奴巴里奧斯成新興勢力 另一方面，連奴（Samuel Lino） 的情況卻恰恰相反。據《Diario AS》報道，他正在逐步贏得左中場的主力位置，壓過加歷查和列基美（Rodrigo Riquelme）。儘管本賽季狀態起伏不定，但最近幾日星期，這名巴西球員重返正選陣容，而主帥施蒙尼（Diego Simeone） 也選擇繼續信任他疑。

儘管有些爭議，連奴仍然是上輪對皇家馬德里時搏得12碼的球員。在過去8場比賽中，他5次正選，另外兩場在半場時替補登場。今季連奴已經貢獻4球及5次助攻，同時在過人數據上，也是球隊的第二大威脅。 與此同時，加歷查則逐漸被擠出正選陣容，隨著連奴的回歸，他的出場時間受到影響。在中場位置，巴里奧斯（Pablo Barrios）的表現令隊長高基和迪保羅待在後備席上。而在右路，古利亞奴施蒙尼（Giuliano Simeone） 則穩坐正選陣容，擔當前場兩名前鋒身後的角色。

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