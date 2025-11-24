西甲｜愛斯賓奴迎「剋星」西維爾 主力鋒將齊缺陣捧「細」

國際賽期後重開的西甲，今輪壓軸戲由兩支有力爭取下屆歐洲賽席位的球隊碰頭。愛斯賓奴季初戰績不俗，但近期跌入低谷，連續不敵艾拉維斯與維拉利爾。球隊在近期鋒線續有主力前鋒查維普亞度(Javi Puado)因傷缺陣，令前場把握力大減，縱然攻中伊度艾斯普薛圖(Edu Exposito)是現時歐洲5大聯賽預期助攻值最高球員，隊友卻常糟蹋機會。愛軍今季在聯賽12戰僅入15球，火力欠銳。

西維爾鋒力不足

另邊廂的西維爾上輪西甲以1比0小勝奧沙辛拿，終止聯賽3連敗走勢，但整體狀態欠佳。目前西維爾累積12戰16分，少今場對手2分，繼續要為歐洲賽資格努力。可是，球隊鋒線主力阿歷斯山齊士(Alexis Sanchez)雖已傷癒復操，但據報難望趕及今場復出。這位智利名將縱是年事已高，卻寶刀未老，今季加盟後在聯賽累積2入球1助攻；加上另一箭頭艾錫羅美路(Isaac Romero)繼續倦勤，西維爾鋒力亦減，預計今場雙方難演入球騷。

