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體育
2023-09-20 12:39:40

西甲｜拿度擬退役後爭做皇馬會長　安察洛堤表態歡迎

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皇馬球迷的拿度表態有意當球會的會長。(路透社)

皇馬球迷的拿度表態有意當球會的會長。(路透社)

有計劃在明年之後退役的網球名將拿度（Rafael Nadal），或者有新的目標。他日前接受電視台的訪問時，有表態打算角逐皇家馬德里的會長，這位皇馬球迷亦獲得現任領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti）的支持。

22個大滿貫冠軍，拿度因傷早前已表示自己可能會在明年退役。而這位網球的名將一向都是皇馬的球迷，他在周一（18日）接受西班牙電視台訪問，就指自己有意搶當皇馬的會長。他表示：「這不是我現在腦內考慮的事，這是我可以向你保證。不過之後會不會呢？我想是會的。在現在這個時間，這不是我考慮的事是因為幾個原因的，我們現在有一個最好的會長，然後在生命中不會知道今日會有甚麼想法，然後明日又想甚麼。」

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安察洛堤稱拿度是皇馬欽佩的人。(路透社)

安察洛堤稱拿度是皇馬欽佩的人。(路透社)

要競逐皇馬的會長，首要是擁有西班牙國籍，並且擁有會籍至少20年，還需要個人擔保球會每年的15%預算。拿度表示，自己現在可能未必完全符合所有的規則：「我自己是很面對現實的，我知道我的局限，我不肯定自己能否勝任，但時間會說明。」皇馬的現任會長佩雷斯（Florentino Perez）已經76歲，傳媒指他一直在尋找繼任人。

皇馬的主帥安察洛堤在歐聯的記者會被問到有關的看法，安帥表示：「當我在這裡的時候，我們的會長是科倫天奴（佩雷斯），他做得很出色。我想不到有更好的會長了。我們也以拿度為傲的，他是我們欽佩的人，也是真的馬德里人。」不過安帥亦有傳將會在季後轉任巴西國家隊的主帥。

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