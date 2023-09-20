西甲｜拿度擬退役後爭做皇馬會長　安察洛堤表態歡迎

有計劃在明年之後退役的網球名將拿度（Rafael Nadal），或者有新的目標。他日前接受電視台的訪問時，有表態打算角逐皇家馬德里的會長，這位皇馬球迷亦獲得現任領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti）的支持。

22個大滿貫冠軍，拿度因傷早前已表示自己可能會在明年退役。而這位網球的名將一向都是皇馬的球迷，他在周一（18日）接受西班牙電視台訪問，就指自己有意搶當皇馬的會長。他表示：「這不是我現在腦內考慮的事，這是我可以向你保證。不過之後會不會呢？我想是會的。在現在這個時間，這不是我考慮的事是因為幾個原因的，我們現在有一個最好的會長，然後在生命中不會知道今日會有甚麼想法，然後明日又想甚麼。」