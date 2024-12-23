西甲｜捷西斯拿華斯告別戰　西維爾不敵皇家馬德里

西甲的西維爾在周日（22日）對皇家馬德里的聯賽，為隊長的捷西斯拿華斯（Jesus Navas）進行告別儀式。不過球隊作客仍以2:4不敵對手，而皇馬在聯賽榜繼續追趕榜首的馬德里體育會。

生涯僅效力過西維爾及曼城的39歲翼鋒拿華斯，因為傷患問題，決定在今年退役，在早前已在西維爾主場告別主場球隊，不過在作客皇馬才是生涯的最終戰，兩隊也在賽前列隊迎接這位西維爾的忠臣。然而皇馬今場沒有手軟，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在10分鐘禁區頂施遠射，為球隊取得領先。而同樣的冷箭，在10分鐘後由費達歷高華維迪（Federico Valverde）重覆一次，皇馬領先兩球。洛迪高高斯（Rodrygo）在34分鐘再下一城，為皇馬擴大領先到3球，不過伊沙斯羅美路（Isaac Romero）1分鐘後為西維爾追回一球，半場皇馬領先3:1。