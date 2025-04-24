西甲｜搶歐聯席位 貝迪斯勢食「魚腩」

季尾發力的貝迪斯，今晚深夜主場迎戰包尾的「西甲魚腩」華拉度列時，慶幸人氣借將安東尼馬菲奧斯(Anthony Matheus)已重拾射門鞋，將帶領一眾鋒將圍攻對手，可博主隊大勝。(球賽編號FB0809，4月25日03:30開賽)
貝迪斯在冬窗從曼聯借得巴西翼鋒安東尼，個人及球會在下半季同時起飛，安東尼有份上陣的西甲，貝迪斯錄得8勝2和1負升至聯賽第6位。他個人在聯賽交出3入球2助攻，包括上仗作客基羅納攻入一球，終止個人逾一個月的入球荒；並在歐協聯帶領球隊打入四強，下周中首回合先主場鬥費倫天拿，可謂及時回勇。
「工程師」柏歷堅奴(Pellegrini)對上4季帶領球隊的西甲總排名，在第5至7位游走；上仗西甲贏3比1後，柏歷堅奴以117場勝仗，成為貝迪斯史上勝仗最多教頭。球隊本輪前較第5位的維拉利爾只少1分及多賽1場，由於西甲下季跟英超一樣，獲得5個歐聯席位，貝迪斯力爭近20年來再闖歐聯，季尾戰意必然澎湃。
球隊對上5戰西甲主場獲得4勝1負，強如皇家馬德里亦要敗走；今夜遇上包尾大幡的華拉度列，安東尼聯同攻中艾斯高(Isco)、年初從美職加盟的哥倫比亞箭頭祖安靴南迪斯(Juan Hernandez)合力攻堅，望盡數對手，拉近跟維拉利爾在得失球的差距。
對手華拉度列上仗主場2比3不敵奧沙辛拿，近13場聯賽只得1分，幾可肯定來屆降落乙組；球隊對上2戰輸波但各入2球，比賽中似已放開懷抱，以球隊開季16場聯賽作客已失48球，今場若然鬥攻，更難逃大敗厄運。
基羅納征雷加利斯望搶3分
同晚另有一場護級矚目戰，由季內出戰歐聯的基羅納，作客雷加利斯。上屆西甲季軍基羅納，自歐聯分組賽出局後，表現更沉，現已跌至16位，比降級區球隊只多3分。主帥米高(Michel)仍深信球員能力並可解困，今場鬥形勢更惡劣的尾二雷加利斯，雙方俱要搶攻博3分，「入球」大盤可取。(球賽編號FB0806，4月25日01:00開賽)
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