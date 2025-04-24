西甲｜搶歐聯席位 貝迪斯勢食「魚腩」

季尾發力的貝迪斯，今晚深夜主場迎戰包尾的「西甲魚腩」華拉度列時，慶幸人氣借將安東尼馬菲奧斯(Anthony Matheus)已重拾射門鞋，將帶領一眾鋒將圍攻對手，可博主隊大勝。(球賽編號FB0809，4月25日03:30開賽)

貝迪斯在冬窗從曼聯借得巴西翼鋒安東尼，個人及球會在下半季同時起飛，安東尼有份上陣的西甲，貝迪斯錄得8勝2和1負升至聯賽第6位。他個人在聯賽交出3入球2助攻，包括上仗作客基羅納攻入一球，終止個人逾一個月的入球荒；並在歐協聯帶領球隊打入四強，下周中首回合先主場鬥費倫天拿，可謂及時回勇。